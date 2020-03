Efter Rungsted Gymnasium torsdag sendte alle sine elever hjem, modtager eleverne nu undervisning via internettet. Rektor Ruth Kirkegaard var torsdag på Rungsted Gymnasium i modsætning til alle gymnasiets elever. Foto: Ruth Kirkegaard

Gymnasiet står tomt, men eleverne bliver stadig undervist

Hørsholm - 15. marts 2020

På Rungsted Gymnasium er der ligesom på landets øvrige gymnasier lige nu helt tomt, men det betyder ikke, at eleverne ikke bliver undervist. Siden torsdag har gymnasiets personale arbejdet for, at eleverne stadig kan blive undervist, selvom de ikke kan møde fysisk op. Det forklarer rektor Ruth Kirkegaard.

- Det foregår sådan nu, at vi allerede fra torsdag har haft elevfri skole, og vi har omlagt undervisningen, så alt foregår virtuelt. Sådan bliver det de næste fjorten dage. Vi bruger de første to dage, inden skolen lukker fysisk ned, på at forberede omstillingen. Vi bruger tiden på at forberede undervisningen, men der er også mange andre processer, der skal stadig skal køre. Vi skal stadig optage nye 1. g elever, og vi skal stadig lave planlægningsarbejde og holde møder. Nu bruger vi tiden på at omlægge os, så vi kan løse de opgaver på nye måder fra mandag, siger hun.

Ruth Kirkegaard fortæller samtidig, at hun er imponeret over både lærere og elever i den pågældende situation.

- Vores vigtigste fokus lige nu er, at eleverne oplever færrest mulige gener i forhold til deres undervisning. Vi gør alt, hvad vi kan, for at eleverne stadig får deres undervisning. Vi har heldigvis dygtige lærere, som med det samme har taget udfordringen op, og de er i fuld sving med at udvikle nye undervisningsmetoder, så jeg er meget imponeret over både vores elevers og vores medarbejderes evne til at omstille sig, siger hun.

Gennem de næste fjorten dage vil undervisningen således foregår ved, at eleverne logger på gymnasiets systemer hjemmefra, og herfra får de adgang til deres undervisningsmateriale hjemmefra.