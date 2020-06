Se billedserie På Rungsted Gymnasium er eleverne ellevilde over, at årets studenterkørsel ikke er afblæst. Billedet stammer fra sidste års studenterkørsel. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Gymnasieelever: Vi er ellevilde

Hørsholm - 04. juni 2020 kl. 15:32 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag oplyste Børne- og Undervisningsministeriet, at årets studenterkørsel ikke er afblæst. I en pressemeddelelse tilføjede børne- og undervisningsminister Pernile Rosenkrantz-Theil (S) endda, at tilladelsen til studenterne var »velfortjent«.

- Det er så velfortjent. Vognkørsel er en stor oplevelse, man kun har én gang i livet, sagde børne- og undervisningsministeren ifølge DR.

På Rungsted Gymnasium vækker nyheden glæde, da vognturen er den vigigste ud af efterhånden mange aflyste traditioner.

Det fortæller Bera Øzem, Anna Koed og Simon Sandberg, der alle går i 3.C på Rungsted Gymnasium. Torsdag havde de sidste skoledag, og mens deres klasse var samlet i solen til rundbold og andre aktiviteter, fik Frederiksborg Amts Avis en snak med de tre elever.

Vi er ellevilde - Jeg synes, at det er virkelig fedt, at det kan lade sig gøre. Når man har gået i skole i så lang tid, først folkeskole og så gymnasiet, så det er dejligt at få at vide, at vi gerne må komme ud og køre i studentervogn - trods omstændighederne, lyder det fra Bera Øzem, mens hans to klassekammerater nikker bekræftende.

- Det er en tradition, som er »once in a life time«. Vi er ellevilde over, at vi får lov til at køre, tilføjer Simon Sandberg.

Samtidig er studenterkørsel ikke kun en tradition for de unge. Lyden af brummende veteranvogne, dyttende biler og lykkelige unge mennesker er noget, som mange forbinder med sommer, fortæller Anna Koed.

- Der er så mange andre traditioner, der er blevet fjernet i år. Blandt andet en rigtig sidste skoledag og en rigtig dimission. Nu har vi fået at vide, at vi har fået lov til at køre i studentervogn, og det er efter min mening en dansk sommertradition. Det er ikke kun studenter, der kan samles om, at vogntur er en vigtig ting, og det er en glæde, som vi alle sammen nok har brug for i øjeblikket, siger hun.

Det erklærer Bera Øzem sig enig i, inden han tilføjer:

- Vi havde forberedt turen siden 2. g, så da vi hørte, at vi måske ikke kunne komme ud og køre i studentervogn, gjorde det ondt. Vi følte, at vi mistede en sjov tradition, og vi mistede noget, som vi havde forberedt i lang tid.

Gymnasiet planlægger Mens eleverne ser frem mod den 26. juni, hvor vognturen finder sted, arbejder gymnasiets medarbejdere på højtryk. De skal nemlig finde ud af, hvordan dimissionen egentlig skal foregå, og de skal planlægge omstændighederne omkring de kommende vognture.

På nuværende tidspunkt ser det ud til, at hver klasse kommer til at holde dimission for sig selv, ligesom vognturen traditionelt set er klasseoipdelt.

På den måde får de unge mulighed for at fejre afslutningen med deres klasse, ligesom de skal på vogntur sammen, og det begrænser naturligt kontakten mellem gymnaisets elever.

For Bera Øzem, Anna Koed og Simon Sandberg fra 3. C er det naturligvis ærgerligt, at hele skolen ikke kan hole afslutning sammen, men de understreger, at de godt forstår, at det er nødvendigt. Derfor er de også ekstra glade for, at den traditionelle vogntur nu er reddet. Eller som Anna Koed formulerer det:

- Det er virkelig dejligt!