Guldregn: Virksomhed vinder to internationale priser

Selvom Jakob Vallentin er vant til at vinde priser, er de to seneste diplomer til væggen noget særligt. Den hædrede gin-producent fra Hørsholm har nemlig vundet for noget helt andet end smag

- Det er meget utraditionelt i vores branche. En ting er, at man bliver rost for smagen, men at vinde på vores design er ret nyt for os. Det er fedt, fortæller Jakob Vallentin med et bredt smil, da Frederiksborg Amts Avis lægger vejen forbi i anledning af, at København Klassisk Gin har vundet guld i Yellow Line Design Awards og er blevet hædret i IF World Design Guide.