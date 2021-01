Hørsholm Kirke kan igen holde gudstjenester - med et meget begrænset antal deltagere. Pressefoto

Gudstjenesterne er tilbage - men med flere begrænsninger

Det betyder, at man igen i Hørsholm Kirke holder gudstjenester med deltagelse af menigheden - dog med meget begrænset antal deltagere.

"Gudstjenesterne vil vare cirka 30 minutter, og der vil ikke være fællessang. Men der vil være musik og korsang, og vi glæder os meget til igen at holde gudstjenester med folk i kirken," lyder det i en pressemeddelelse fra Hørsholm Kirke.

Man skal tilmelde sig på kirkens hjemmeside i kalenderen under den enkelte tjeneste.

Gudstjenesterne vil også fortsat blive streamet på Youtube for dem, der ikke har mulighed for at komme i kirke og gerne vil se tjenesten hjemmefra.