Se billedserie Udviklingen af det stort anlagte boligbyggeri PH Park i Hørsholm blev sat på pause, da en grundejerforening klagede over lokalplanen for området, hvor byggeriet skal opføres, til planklagenævnet, der først nu har behandlet klagerne. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Grundejerforening: Der blev aldrig lyttet til borgerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grundejerforening: Der blev aldrig lyttet til borgerne

Bestyrelsen i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse mener stadig, at borgerne ikke blev hørt i processen omkring det kommende prestigeprojekt PH Park.

Hørsholm - 12. januar 2021 kl. 18:03 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Mens borgmester Morten Slotved (K) glæder sig over, at man nu kan komme videre med det kommende prestigebyggeri PH Park, hører man ikke positive røster fra grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse, der oprindeligt klagede over lokalplan 170 for PH Park.

Grundejerforeningen klagede, da man frygtede at byggeriet ville blive for højt og massivt sammenlignet med områdets lave villa- og gårdhave bebyggelser, men fredag den 8. februar afgjorde planklagenævnet, at man ikke kunne give grundejerforeningen medhold i klagen.

En snæver vurdering - Situationen er den, at vi sendte en klage, og der er gået 14 måneder. Afgørelsen kom i fredags, og vi fik ikke medhold, fortæller Jens Chr. Sørensen, der er formand for grundejerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen repræsenterer 90 grundejere i området.

- Vores opfattelse er, at nævnet har foretaget en ganske snæver juridisk vurdering i forhold til planlovens formål om, at borgeren skal inddrages i videst muligt omfang. Vi er en bestyrelse, der repræsenterer 90 huse. I bestyrelsen har vi fortsat en oplevelse og en følelse af, at kommunalbestyrelsen efter udviklingsplanens udarbejdelse ikke seriøst har taget sig af synspunkterne fra vores grundejere og de andre naboer omkring hospitalsgrunden, lyder det yderligere fra bestyrelsesformand Jens Chr. Sørensen.

En dårlig smag i munden Grundejerforeningens bestyrelsesformand kritiserer i samme ombæring kommunalbestyrelsen for at have gennemført en høring, når man reelt set ikke var indstillet på at lytte til borgernes indsigelser.

- Der blev på forhånd indgået en stærkt bindende salgsaftale, som medførte, at den gennemførte høring af lokalplanerne alene var af formel karakter. Stillingtagen til de indkomne høringssvar blev stort set illusorisk, da beslutningen var taget på forhånd. Det efterlader bestyrelsen med en meget dårlig smag i munden, siger han, og medgiver, at der ikke er mere at gøre nu.

- Vi bliver nødt til at se fremad nu, lyder det afslutningsvist fra Jens Chr. Sørensen.

relaterede artikler

PH Park: Det bliver lidt mere ens at se på 03. juni 2020 kl. 09:00

Usikkerhed om PH Park: Byggeri ramt af stor forsinkelse 27. maj 2020 kl. 11:15

Budget blev vedtaget under heftig debat 05. november 2019 kl. 10:12