Gruelund: Jeg er konservativ og jeg er frygteligt ked af det

Hørsholm - 03. maj 2019

- Jeg er ligeså konservativ i dag, som jeg var forleden. Mine vælgere kan trygt regne med, at jeg vil kæmpe for de samme ting og have de samme konservative holdninger, som jeg altid har haft. Jeg har været medlem af Det Konservative Folkeparti siden 1960. Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen i Hørsholm for De Konservative i 25 år. Det laver man ikke bare om på. Jeg er konservativ, og derfor kan jeg næsten heller ikke beskrive, hvor ked af det jeg er lige nu. Det her gør ondt, lyder det stilfærdigt fra Thorkild Gruelund, da Frederiksborg Amts Avis ringer ham op.

Tirsdag aften lidt før klokken 23.00 blev han ekskluderet fra Det Konservative Folkeparti i Hørsholm. Det skete efter en to og en halv time lang ekstraordinær generalforsamling i Bitcoin Arena, hvor »eksklusionen« var eneste punkt, der skulle behandles af de 67 fremmødte konservative medlemmer.

Det sidst stod det klart. 54 stemte for en eksklusion. 12 stemte imod, mens der var en blank stemme.

Den 71-årige politiske veteran erkender, at han har begået fejl, men han vurderer ikke, at de var så alvorlige, at han nu er blevet tvunget ud af sit parti.

- Det hele bunder og grunder i den vejsag, jeg har haft med kommunen, og hvor jeg mener, at kommunen ikke har gjort sit arbejde ordentligt i forhold til den vejret, som min hustru og jeg har tinglyst til vores ejendom med værtshuset, Hubertus, i Hovedgaden i Hørsholm. Det er en sag, der har kørt i mere end fire år, og det er en sag, der har kostet mig og min familie søvnløse nætter og megen tid. Det har været David mod Goliat. Kommunen har jurister, arkitekter og kommunikationsfolk. Vi har været de små mod den store, og alligevel har vi vundet sagen i Taksationskommissionen, siger Thokild Gruelund.

Efter en kort tænkepause fortsætter han:

- I november 2018 sendte jeg en intern og fortrolig mail til C-gruppen og til formanden for den konservative vælgerforening. Jeg indrømmer fuldt ud, at den var for hård og for skrap. Jeg burde have sovet en nat, før jeg skrev den, men jeg ved ikke, om du kender følelsen helt ned i maven, hvis du føler dig uretfærdigt behandlet. Det gør min hustru og jeg i sagen om vejretten, og det har vi gjort gennem fire år, hvor vi føler, at vi er blevet drevet rundt i manegen. Det er længe. Det har været hårdt, og det var baggrunden for mailen. Det, synes jeg, at man skal huske på. Tingene bør sættes i perspektiv, understreger Gruelund.

Han afviser på det kraftigste, at han har været »illoyal« overfor partiet, som formanden for vælgerforeningen, Tomas Dyrbye, har udtrykt det i Frederiksborg Amts Avis.

- I de 25 år, jeg har siddet i kommunalbestyrelsen for De Konservative, er der kun to gange, jeg har stemt anderledes end resten af gruppen. Det var i sagen om ejerforholdet i Rungsted Havn og i sagen om Hannebjerggrunden. Jeg er blevet valgt til kommunalbestyrelsen hele syv gange i træk, og jeg har mine holdninger, som jeg klart har udtrykt, og som alle kender, og som jeg også er blevet valgt og genvalgt på. Ud af 25 år er der kun de to sager, hvor der har været uenighed. Det, synes jeg ikke, er problematisk eller illoyalt. Og før min vejsag har jeg ALDRIG tidligere haft samarbejdsproblemer i C-gruppen.

Thorkild Gruelund kommer herefter ind på et citat fra formanden for den konservative vælgerforening, Tomas Dyrbye. Det blev bragt i avisen i torsdag. Her kommer Dyrbye ind på en intern mail-udveksling:

- En af disse mails beskriver blandt andet, hvordan Gruelund opfordrer borgmesteren til at give 15 p-pladser til en ejendomsejer, der siden skal kompensere Gruelund for den tabte vejret ved hans private værtshus Hubertus. Problemet er, at Gruelund derved beder borgmesteren som politiker om at sætte en sag i gang til fordel for privatpersonen Gruelund, og det er på grænsen - ja måske en overtrædelse af lovens rammer. Den går ikke. Det ville have været fuldstændigt uacceptabelt, hvis vores borgmester havde givet en partikammerat en sådan fordel, lød det i avisen torsdag fra Tomas Dyrbye.

Til det siger Gruelund:

- Det er en kraftig fordrejning af, hvad der egentlig skete. Det har også været fremme i mæglingsmøderne, hvor jeg dog har følt, at resultatet var givet på forhånd. Jeg skulle ud af partiet.

Den 71-årige politiker trækker vejret dybt og hørbart i telefonen.

- Tingene går hurtigt i politik. Det er ikke mere end et halvt år siden, at Morten Slotved spurgte mig, om jeg ville være gruppeformand. I starten af marts blev jeg hædret med ridderkorset og en reception på rådhuset for mine 25 år i politik. Her holdt borgmester Morten Slotved en fin tale. Det var ikke den samme, han holdt tirsdag aften. Det er jeg ked af, men det ændrer ikke på, at Morten og jeg har et fint samarbejde, og det kommer til at fortsætte. Mine holdninger er de samme, som de altid har været, slår Thorkild Gruelund fast.

Indtil næste valg fortsætter han således som løsgænger og udenfor parti.

- Jeg har ingen planer om at skifte parti. Det vil ikke give mening for mig, lyder det kortfattet fra den nu ekskluderede konservative veteran.

Efter Frederiksborg Amts Avis' oplysninger fortsætter han som formand for Social- og Seniorudvalget, så længe han er en del af konstitueringen.