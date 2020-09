På bakketoppen i krydset Usserød Kongevej og Breeltevej bliver der lavet et signalanlæg, så trafikken på Breeltevej lettere kan komme ud. Foto: Morten Timm

Grønt lys for firmasponseret lyskryds

Et enigt byråd stemte ja til nyt VKR Holding og Velux-sponseret signalanlæg på Usserød Kongevej ved Breeltevej, selvom det ifølge rådgivere vil genere trafikken

Der var ingen politisk slinger i valsen, da Hørsholm Kommunalbestyrelse tirsdag i enighed sagde ja til anlægge et nyt signalanlæg i krydset Usserød Kongevej og Breeltevej.

Det særlige ved sagen er, at det ikke er Hørsholms skatteborgere, der finansierer det nye lyskryds, men derimod betales af VKR Holding og VELUX Danmark, som har tilbudt 1,6 millioner kroner til projektet.

Den verdensomspændende vinduesproducent har længe ønsket at få etableret et lyskryds, fordi deres medarbejdere har svært ved at komme ud op Usserød Kongevej fra Breeltevej og må vente længe.