Se billedserie Jakob Nybo peger på, at kommunen er til for borgerne og ikke omvendt. Kommunen skal være bedre til at lytte til borgernes behov. Foto: Lars Sandager Ramlow

Grøn LA'er tager bolden op

Hørsholm - 22. januar 2018 kl. 06:32 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jakob Nybo har altid en fodbold bag i bilen, så han er klar til en eventuel udfordring. Den 48-årige politiske debutant tager nu bolden op fra Liberal Alliances hidtidige kommunalbestyrelsesmedlemmer Troels Moe og Anders Vestergaard, som han ved kommunalvalget den 21. november overhalede indenom.

- Jeg kommer ind som en lidt yngre profil og med en tilgang, der hedder, at det er helt okay at være uenige. Jeg kan sagtens være uenig med folk og også samtidig være gode venner med dem, og det betyder, at jeg måske også vil have lidt mere kant, siger Jakob Nybo i Frederiksborg Amts Avis mandag.

Flere Hørsholm-borgere vil måske allerede genkende navnet, idet Jakob Nybo har været aktiv i adskillige af Hørsholms foreninger og bestyrelser.

- Jeg har blandt andet været træner i fodboldklubben HUI og i håndboldklubben HUK, siger Jakob Nybo og fortsætter:

- Det har altid været meget naturligt for mig at engagere mig i alverdens ting lige fra sportsforeninger til grundejerforeninger, og derfor var det også naturligt for mig at gå ind i politik.

Jakob Nybo kunne erklære sig vinder af »konkurrencen« på valgnatten, og generelt elsker den 48-årige politiker alt, hvad der har med konkurrence at gøre.

- Jeg er stort konkurrencemenneske og altid klar på et spil kort eller et slag bordtennis, siger Jakob Nybo med et smil.

Selv har Jakob Nybo dyrket alt fra fodbold og håndbold til windsurfing - og han har også været skiinstruktør. Og der er noget ved sportens verden, som i høj grad tiltaler Jakob Nybo, der er selvstændig erhvervsdrivende.

- Jeg har en meget legende tilgang til tingene i forhold til mange andre mennesker, og jeg synes, sport sætter glæden ved leg i højsædet. Samtidig har jeg en meget nysgerrig tilgang til sport og kan rigtig godt lide oplevelsen af at få noget til at ske sammen med andre. Det er forståelsen for forskellighed, evnen til at skabe resultater og til at organisere, jeg tager med mig fra sportens verden ind i den politiske, siger Jakob Nybo.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis mandag...