Gro Dina Wallin tilbage ved Breelteparken, som gav Ole syv fantastiske år. Foto: Frederik Løth Christensen

Gro valgte selv Ole som far: Han var der hver dag, altid, hele tiden

Han skulle egentlig ikke på plejehjem, men det blev til syv fantastiske år - læs Gro Dina Wallins gribende møde med fortiden

Hørsholm - 09. april 2021 kl. 16:00 Af Frederik Løth Christensen Kontakt redaktionen

Det er en frostklar februar formiddag. Som et slør viger nattens isnende skygger for solens stråletæppe. En kvindestemme kalder på mig. Stemmen tilhører Gro, som jeg mødte ved Breelteparkens hovedindgang, hvor Ole Jørn Wallin tilbragt syv år af sit liv. Men for blot to uger siden gik denne mand, som Gro kaldte sin far, bort.

I dag fortæller hun mig deres historie. En historie om en livslang hengivenhed, der krydsede blodets bånd. Om tillid og taknemmelighed til det personale, der gav Ole omsorg og pleje. Og om betydningen af den værdige afsked, da hans tid randt ud.

Må jeg kalde ham far? Gros barndom var ikke uden tumult. Efter et mislykket ægteskab i Nordnorge flyttede Gros mor i 1973 tilbage til Danmark. Men for Gro, der kun var seks år gammel, var det svært at falde til. Både med afsavnet til sin søster i Norge, men også på grund af det fremmede sprog. Og så, ud af Københavns kaos, kom Ole.

Ole, som var forelsket i moren, fyldte et tomrum i Gros barndom.

"Min rigtige far var jo ikke en central person i mit liv. Det blev jo Ole. Han var der jo, og han var der hver dag, altid, hele tiden."

De spillede bordtennis, legede med modeltog og tog på ture sammen. På en af disse ture spurgte hun ham så, om hun måtte kalde ham far. Siden dengang har de fulgtes ad i tykt og tyndt, især i Oles sidste tid.

Assistent i skranken på Hørsholm Bibliotek gennem 30 år Vi betragter det klare vejr en stund, og begynder så den minderige gang.

Mod al forventning Gro leder mig ned ad de stier, som omslutter Breelteparken. Her er vi omgivet af velplejede hække, hvis funklende frostglans fordamper for den gryende sols varme. For Ole og Gro har gåture altid været en fast del af hverdagen.

"Vi har kørt her en million, trillion gange" siger hun. Pludselig stopper hun op. Hun peger på den terrasse, som hun havde dekoreret med alle de ting, Ole holdt af: duftende roser, stedmoderblomster, fuglefoderbræt, og meget andet.

"Det var det, der tog imod ham. Glæden ved farverne og blomsterne," beretter hun, mens hun vemodigt betragter den lille bare plet, hvor minder om muntre sommerdage stadig dvæler.

I maj 2014 måtte der tages en vigtig beslutning. Gros mor gik bort, og Gro var fast besluttet på, at Ole ikke skulle bo alene. Han havde taget hende til sig, da hun var lille; nu, på hans gamle dage, ville Gro gøre gengæld. Derfor var hun i første omgang ikke lun på ideen om at anbringe ham på et plejehjem.

"Jeg havde det bare sådan, at han skal fandme ikke mangle noget som helst. Lige meget hvad. Han skulle ikke sidde og rådne op" siger hun.

Men trods de bange anelser kunne Ole ikke være endt et bedre sted end Breelteparken.

Du kan møde Gro Dina Wallin i receptionen på Hørsholm Bibliotek. Foto: Fred Jacobsen

Syv fantastiske år "Fra at tænke 'det holder han ikke til særlig længe', så må jeg sige, at det har været syv helt fantastiske år," erkender Gro.

Mod al forventning faldt Ole til på plejehjemmet. Det havde ikke været muligt uden personalets støtte og omsorg, samt de venner han fik på stedet. Og for Gro var det altafgørende, at Ole havde selskab.

Vi møder nogle af dem på vores vej. Jette, en gammel ven af Ole, fortæller spøgefuldt: "Han var bestemt ikke kedelig, selvom han så lidt tør ud."

En hjælper på Breelteparken, Hannadi Iskandar, husker ham også tydeligt: "Han var meget smilende. Rigtig dejlig morfar," siger hun med det hjertelige kælenavn, som alle og enhver tiltalte ham med.

Stedet her emmer stadig af historier. Det er besynderligt hvordan Ole nærmest er til stede, når de fortælles; hvordan han er borte, men stadig så tæt på.

Du skal komme Vores spadseretur leder os til en af de frodige og fredsommelige oaser der ligger gemt i Breelteparkens stisystem. Der står en solbeskinnet bænk og venter på, at vi sætter os. Gro har kaffe med, og mens vi slubrer fra plastikkopperne, spørger jeg forsigtigt ind til Oles sidste stund.

"Så begynder jeg nok at græde," sukker hun med en klump i halsen, men fortæller så.

For længe siden lavede Gro og Ole en hemmelig aftale.

"Han skulle ikke bare stikke af uden at jeg var der," siger hun. Om formiddagen den 28. januar fik hun et opkald fra Breelteparken. På det tidspunkt havde Ole ligget syg i en uge, og meddelelsen fra sygeplejersken var ikke til at tage fejl af: "Nu er det nu. Du skal komme."

Ole og Gro fanget på ferie i Østrig. Foto: Privat

Det hele stopper Tiden var knap, men hun nåede at sidde ved hans sengekant.

"Det er så vigtigt, at han kan mærke, at jeg er der. Og så hvisker jeg til ham, at nu kan han bare tage af sted. Der går ikke ret lang tid før jeg kan høre, at det hele stopper," fortæller Gro med ro i stemmen.

Ole sov fredeligt ind i sine vante omgivelser, 88 år gammel. Og på trods af sin sorg er Gro personalet dybt taknemmelig for alt hvad de har gjort.

Både for Ole, men også for hende selv og familien.

"Det var så fint at være vidne til. Selvom jeg var ked af det, kunne jeg godt mærke den omsorg de havde for min far," siger hun.

Uden deres støtte havde denne værdige afsked ikke fundet sted. Uden deres støtte ville Gro ikke have siddet her i solskinsvejret og set tilbage med et smil på læben.

