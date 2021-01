Rungsted Golfklub køber små 1000 kvadratmeter jord af Hørsholm Kommune, så der kan bygges ny indkørsel og anlægges flere parkeringspladser. Foto: Søren Hempel

Golfklub køber sig til flere p-pladser

Alt for billigt, mener socialdemokraterne i Hørsholm om de 1000 kr., Rungsted Golfklub må betale for en kvadratmeter jord i Rungsted

Hørsholm - 15. januar 2021 kl. 07:01 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Rungsted Golfklub har nu fået endeligt grønt lys til at købe 927 m² jord af Hørsholm Kommune. Det skal klubben betale 927.000 kroner for. Prisen var afgørende for, at det ikke var i en enig kommunalbestyrelse, handlen blev godkendt.

Alt for billigt Socialdemokraterne stemte imod. De mener, at 1000 kr. pr. m² er alt for lidt i et så attraktivt område som Rungsted.

Partiet mener, at golfklubben skulle have betalt det, arealet ville koste, hvis der var knyttet en byggeret til.

Det var et synspunkt, som de to tilbageværende socialdemokrater dog stod alene med. De øvrige 17 stemte for, men betingede sig samtidigt, at golfklubben ikke må bygge på det, og at det skal tilbageleveres til kommunen, hvis klubben vil af med det igen.

Efterlyser p-pladser Rungsted Golfklub har længe efterlyst flere parkeringspladser. Muligheden opstod i forbindelse med salget, hvor der kunne frasælges 927 m² fra Fritidshuset.

Med købet får golfklubben mulighed for at anlægge en ny indkørsel og få flere parkeringspladser på et område, der grænser op til den matrikel, hvor daginstitutionen Ulvemosehuset ligger.

Med grunderhvervelsen får Rungsted Golfklub mulighed for at anlægge yderligere 22 parkeringspladser.

