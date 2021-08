Kommunen fraråder badning syd for Rungsted Havn, men kan tvinges ud i at udstede et direkte forbud indtil der er styr på forureningskilden. Arkivfoto

Godt badevand er ikke noget vi kan have - det skal vi have

Venstre mener at et budgetønske om at få styr på badevandet syd for Rungsted Havn er fejlplaceret

Hørsholm - 10. august 2021 kl. 06:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Når politikerne efter budgetkonferencen sidst i denne måned for alvor går i gang med at prioritere både ønsker til og reduktioner i 2022-budgettet, skal de også finde ud af, om de vil bruge ekstra 300.000 kr. på at få styr på hvad der forurener badevandet med alt for høje forekomster af e-coli og enterokok-bakterier syd for Rungsted Havn.

Her har badevandskvaliteten ved Flakvadrenden og Bækrenden i årevis været ringe - uden at man har kunnet finde den egentlige årsag til forureningen.

Selv om Venstres medlem af Miljø- og planlægningsudvalget, Anne Ehreneich, støtter den ekstra indsats for at finde kilden til forureningen, mener hun det er helt unødvendigt at skulle tvinges ud i at skulle prioritere ønsket frem for noget andet.

En skal-opgave Hun mener, at det er en kommunal skal-opgave, som ikke kan vælges fra i en budgetforhandling.

"Vi må heller ikke lade være med at tilbyde hjemmehjælp vil vores ældre. Det er jo i den kategori. Vi er forpligtet til at rense vand. Og det er i budgetønsket ikke tydeligt nok at se, at det er noget vi skal og ikke kan vælge fra," siger Anne Ehrenreich og henviser blandt andet til Badevandsregulkativets § 2.

"Ønsket bør slet ikke være på den liste. Hvis vi fravælger det, begår vi lovbrud, kan man sige," mener Venstre-politikeren. Hun mener som eksempel ikke det er rimeligt at skulle vælge mellem en skal-opgave og en evt. renovering af Karen Blixens soveværelse - eller at man for den sags skyld kan fravælge genoptræning af ældre.

"Derfor mener jeg, at det burde fremgå af materialet til budgetforhandlingerne, at der her er tale om en lovpligtig opgave," slår hun fast.

Badning frarådes Hørsholm Kommune fråder fortsat at bade syd for Rungsted Havn, selv om målinger i år indtil videre viser tilfredsstillende resultater.

Kommunen står samtidig i en situation, at den - på falderebet af dette års badesæson - kan blive tvunget til at sætte forbudsskilte op, fordi badevandskvaliteten ifølge et EU-direktiv ikke er god nok.

Det forklares med, at man ifølge direktivet skal måle over fire år - og set i det lys er kvaliteten ikke bedre til end at der skal udstedes et direkte forbud.

Det er en sag, kommunen for tiden korresponderer med Miljørstyrelsen om og afventer et svar.

