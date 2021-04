God tur - god stil: Sætter fokus på de hurtige cyklister

Motionscykling er populært, og de smukke landskaber i Nordsjælland er et meget attraktivt område for cykeltræning.

Men den stigende motionscyklisme kræver tilvænning både for de mange cyklister og for de øvrige trafikanter på vejene. Derfor sætter Hørsholm Kommune sammen med Furesø, Gentofte, Fredensborg og Helsingør kommuner fokus på de hurtigtkørende cyklister.

"Vi synes, det er god stil at køre ordentligt, og vil derfor gerne opfordre alle trafikanter til at vise hensyn til andre på vores fælles veje," udtaler formand for miljø- og planlægningsudvalget Jan H. Klit i en pressemeddelelse fra Hørsholm Kommune.

Brug klokken

På en cykel kan man vise hensyn ved for eksempel at bruge ringeklokken på Strandvejen og til generelt at bruge cykelstierne. Som bilist kan man lade være med at køre alt for tæt på cyklisterne eller lade de modsatrettede bilister komme forbi cyklisten, inden man selv overhaler," lyder opfordringen videre.