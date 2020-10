Glad og stolt Slotved: Valgt som borgmesterkandidat for fjerde gang

"Det er altid noget specielt at blive valgt af medlemmerne, og det er en stor dag for mig personligt. Jeg er sikker på, at jeg og partiet fortsat har meget at byde på til glæde for borgerne i vores by," udtaler manden, der efter denne valgperiode har siddet som borgmester i 12 år.