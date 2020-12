Giver gaver til Mad med Hjertet-frivillige

Rema1000 har i mere end et år doneret overskudsvarer til den lokale non-profit-organisation Mad med Hjertet. Og her op med julen har de nu valgt at toppe støtten med at donere gaver til "Vi har alle et fælles ansvar for at skabe sammenhængskraft i samfundet, og Mad med Hjertet er i høj grad med til at skabe sammenhængskraft og værdi for borgerne i Hørsholm og Fredensborg kommune," udtaler købmand og butikschef Ljudmilla Thomsen i en pressemeddelelse.