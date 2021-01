Hørsholms skatteborgere skal betale 68 millioner kroner for at få elimineret de største kilder til det skadelige PCB samt skabe et bedre indeklima og pædagogisk læringsmiljø på Vallerødskolen. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Giftsanering af skole udløser voldsom millionregning

Der skal nu en større renovering til for at minimere det skadelige stof PCB, som i sommer blev konstateret i for høje mængder på Vallerødskolen. Pris 68 millioner kroner

Hørsholm - 22. januar 2021 kl. 09:29 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Lofterne skal rives ned, gulvene pilles op, vægge forsegles, døre og vinduer udskiftes, inden et nyt og effektiv ventilationssystem installeres.

Hørsholm Kommune er nu klar til at bruge 68 millioner kroner på en omfattende sanering af Vallerødskolen.

Baggrunden er de høje værdier af det skadelige stof PCB, som blev konstateret ved målinger i sommerferien ved en miljøanalyse forud for renovering af nogle omklædningsrum på skolen.

Et enigt Økonomiudvalg har netop besluttet at bevilge det høje tocifrede millionbeløb til at få nedbragt og minimeret PCB-indholdet på skolen, og i samme forbindelse sikre et bedre indeklima og et bedre pædagogisk læringsmiljø.

FAKTA PCB - en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler - er et farligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø.

PCB blev brugt i byggematerialer og industri op til slutningen af 70'erne, hvor man opdagede dets skadevirkninger. Som udgangspunkt er alle bygninger fra 1950 til 1978 under mistanke for at indeholde PCB.

Et menneske kan optage PCB i kroppen ved luftindånding samt gennem munden og huden.

PCB er fedtopløseligt og kan ophobes i fødekæden, primært i fede fisk, kød og mejeriprodukter.

Grænseværdien er 300 ng PCB/m³. Kommer aldrig af med PCB Ifølge centerchef Katrine Langer er det ikke muligt at slippe helt af med det skadelige stof, fordi det er indlejret i alle byggematerialer. I så fald skal man rive Vallerødskolen ned til grunden og opføre en ny skole.

En øvelse som forvaltningen har vurderet ville koste omkring 258 millioner kroner. Derimod vil kommunen med en renovering, hvor lofter, gulve, døre og vinduer samt fuger udskiftes fjerne de væsentligste PCB-kilder. Et kraftigere ventilationsanlæg vil sikre, at man kan komme under grænseværdien på 300 ng PCB/m³.

At bygge en helt ny skole var dog ikke noget, der for alvor blev drøftet på Økonomiudvalgsmødet, og borgmester Morten Slotved (K) har i sin beslutning lagt vægt på den faglige anbefaling, udvalget fik.

"Der var klar enighed om, at vi nu skal renovere Vallerødskolen. Det er vigtigt med ordentlige rammer, og jeg er helt tryg ved denne løsning, der både er bæredygtig og med til at fremtidssikre skolen," siger Morten Slotved.

Efter de høje PCB-målinger i sommer er der i løbet af efteråret lavet forsøg i tre til fire klasselokaler, hvor man har afprøvet forskellige saneringsmodeller og derefter målt, hvor meget det påvirker PCB-indholdet i luften.

"På den baggrund har vi fremlagt et saneringsprojekt, hvor PCB-koncentrationen kan holdes under grænseværdien," oplyser centerchef Katrine Langer.

Af sagsfremstilling fremgår det, at de forskellige forsøg viste måleværdier mellem 95 og 220 ng/m³.

Sådan blev det opdaget • Hørsholm Kommune har kendt til PCB på Vallerødskolen i over 10 år, men i forbindelse med renovering af skolens omklædningsrum blev der i sommeren 2020 lavet en miljøanalyse, som afslørede alt for høje PCB-koncentrationer.



• Grænseværdien er 300 ng PCB/m³.



• Målingerne på Vallerødskolen blev foretaget på en varm dag i juni 2020, hvor ventilationsanlægget var slukket pga sommerferie. Altså de rette betingelser for en høj koncentration.



• Man målte her op til 1.400 ng PCB/m³ (nanogram PCB pr kubikmeter luft). En koncentration hvor det antages at ophold i længere tid kan medvirke til sundhedsskader.



• Kommer luftkoncentrationen over 3.000 ng PCB/m³ er det med betydelig helbredsrisiko og nærliggende sundhedsfare, fremgår det af PCB-guiden.

Vil låne og tage i kassen Saneringsprojektet omfatter stort set hele Vallerødskolen - og udskiftningen af vinduer foretages i samme omgang, da de alligevel skulle skiftes ud.

For at skabe bedre lysindfald og dermed opnå et bedre læringsmiljø har kommunen valgt, at de nye vinduer skal være fra gulv til loft. Udskiftningen af de gamle vinduer vil oveni give en forventet energibesparelse på 231.000 kroner årligt.

De 68 millioner kroner som skolesaneringen koster, hentes for de 49 millioner kroners vedkommende i kommunekassen, mens de resterende 19 mio. kr. lånefinansieres.

"Det er en akut sag og ærgerligt at skulle bruge så mange penge på, men jeg glæder mig over, at Hørsholm Kommunes økonomi er så stærk og robust, at den kan klare et stød af denne størrelse," siger borgmester Morten Slotved og tilføjer, at kommunens kassebeholdning lå på 125 mio. kr. ved udgangen af 2020.

I gang til sommer Efter endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen vil saneringsprojektet af Vallerødskolen blive sendt i udbud i løbet af foråret, og i sommerferien forventes selve renoveringsarbejdet at kunne gå i gang. Det vil strække sig et år frem til sommeren 2022.

For skoleeleverne vil det betyde, at klasserne må flytte rundt og nogle må indrette sig i pavilloner, der opsættes ved skolen.

