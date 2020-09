Sidste år succes med juleaften i Hørsholm Sognegård med 56 deltagere og 20 frivillige bliver gentaget igen i år. Foto: Privat

Gentager stor succes: Fælles juleaften for enlige

Hørsholm Sognegård åbnes igen den 24. december til julefest

Hørsholm - 25. september 2020 kl. 16:34 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Enlige Hørsholmborgere og andre, der ikke har nogen at fejre jul med, får igen mulighed for at samles i Hørsholm Sognegård den 24. december.

Sidste års store succes med en fælles juleaften, der havde 56 deltagere og 20 frivillige samlet - bliver nemlig gentaget af arrangørerne fra Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm og Hørsholm Menighedsråd. De har sammen nedsat en initiativgruppe til planlægningen og som mødes første gang på mandag 28. september.

"Det er ganske vist nye tider i forhold til sidste års arrangement, men det er blevet besluttet, at det er bedre at være forberedt og aflyse end slet ikke at være forberedt. Der er ingen tvivl om, at coronatiden giver nogle specielle udfordringer, men samtidigt betyder, at der er et endnu større behov for at denne type arrangementer gennemføres, hvis det overhovedet er muligt," siger Lars Bjørck Olsen, formand for Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm.

Forbehold for restriktioner Der er fra Sognegårdens side givet grønt lys for et arrangement med deltagelse af op til 60 personer, men det kan hurtigt blive ændret i forhold til de aktuelle restriktionerne fra myndighederne.

Samtidig afholdes juleaften-arrangementet i henhold til retningslinjer, som Ældre Sagen har udarbejdet til deres årlige "Danmark Spiser Sammen".

Behov for frivillige For at kunne skabe en hyggelig jul er der mange både små og store opgaver, der skal klares. Derfor er der behov for flere frivillige.

"Vil du være med til at skabe en dejlig juleaften for både dig selv og andre, er du meget velkommen til at kontakte initiativgruppen," lyder opfordringen fra Lars Bjørck Olsen.

Det kan gøres direkte til Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm på email: mail@frivillighorsholm.dk eller telefon 29262040.

Man er også velkommen til at kigge ind på Frivilligcenteret, Rungstedvej 1C, 1. sal, åbent mandag til torsdag kl. 9-14 eller efter aftale.

