Genbrugspladser holder længere åbent i weekenden og påsken

Hørsholm - 02. april 2020 kl. 09:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En god start på genåbningen af genbrugspladserne med mange besøgende på hverdage antyder, at der vil være ekstra meget tryk på i weekend og i påsken. Derfor udvides åbningstiderne i weekenden den 4.- 5. april og i påsken fra torsdag den 9. til og med mandag den 13. april. Det skriver Norfors i en pressemeddelelse. Norfors opfordrer samtidig til, at man overvejer, om besøget kan vente.

- Genåbningen af genbrugspladserne er forløbet rigtigt godt. De mange besøgende har været glade for igen at kunne benytte genbrugspladserne, og de første to dage har været præget af god stemning og smil blandt både medarbejdere og besøgende. Folk har været gode til at overveje vigtigheden af deres besøg - og det vil vi stærkt opfordre til, at de også gør i den nærmeste tid. Besøgstallene de første to dage på de seks genbrugspladser viser nemlig et niveau cirka 50 procent over sammenlignet med sidste år, hvor vi i gennemsnit havde 3.000 besøg per dag. Vi ved, at besøgstal i weekender og helligdage under normale omstændigheder er omkring det dobbelte - helt op til omkring 6.000 besøgende dagligt. Med de nye, skærpede sikkerhedsforanstaltninger kan vi maksimalt modtage cirka 4.500 - 5.000 besøgende om dagen, hvis der er åbent 10 timer, udtaler Peter Storm fra Norfors.

Åbningstid udvides med to timer - Vi gør dog alt, hvad vi kan, for at give brugerne den bedst mulige service. Derfor udvides åbningstiden i de kommende to weekender og i helligdagene i påsken med to timer fra klokken 8.00 til 10.00. Bemærk, at åbningstiderne for genbrugspladserne på andre dage er forskellige - så se de nøjagtige tider på www.norfors.dk, tilføjer Peter Storm fra Norfors.

Samtidig opfordres der til, at man udnytter alle åbningstimerne og eventuelt kommer i de tidlige eller sene timer, hvis det er muligt. Erfaringsmæssigt er der allermest travlt midt på dagen, så der vil der være størst risiko for kø.

Man skal fortsat beregne længere tid end normalt til sit besøg på genbrugspladserne, som følge af de skærpede sikkerhedsforanstaltninger.

Derudover gælder det, at de nye regler blandt andet betyder, at der maksimalt må være én bil ved hver container og at der minimum skal være to meters afstand til andre.

- Vi glæder os til at yde en fortsat god service for vores mange besøgende og henstiller til, at vi alle husker at passe godt på hinanden og fortsat tager smitterisikoen med coronavirus alvorligt, udtaler Peter Storm fra Norfors.