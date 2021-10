Se billedserie I Hørsholm er der stor forskel på, hvor mange valplakater politikerne sætter op og hvad de vil sige med dem. Anne Ehrenreich (V) genbruger valgplakater for at vise, at hun har økonomisk sans. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Send til din ven. X Artiklen: Genbrug, tillid og klimahensyn: Valgplakaten er i sig selv en politisk arena Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Genbrug, tillid og klimahensyn: Valgplakaten er i sig selv en politisk arena

Valgplakaterne kom op lørdag og i Hørsholm er der stor forskel på, hvor mange politikerne sætter op og hvad de vil sige med dem.

Hørsholm - 24. oktober 2021 kl. 09:49 Af Sophus Soelberg Kontakt redaktionen

Lørdag står både lokalpolitiske kandidater og nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer på spring sammen med deres hjælpere, da det fra klokken 12.00 er tilladt at sætte valgplakater op i byens lygtepæle og vejtræer.

Hørsholm er i den forbindelse ingen undtagelse, men der er stor forskel på, hvordan politikerne ser på deres valgplakater. Plakaten er ikke bare et sted, hvor man viser sit ansigt. Det er også en indirekte måde for politikerne at vise deres politik på.

Det står klart, efter Frederiksborg Amts Avis har talt med tre politikere, der hver især betragter valgplakaterne på forskellig vis. Vi har talt med Venstres Anne Ehrenreich, der genbruger sine plakater for at vise økonomisk sans og Socialdemokratiets Stine Pagh, der kun har trykt 25 plakater for at minimere sit klimaaftryk i valgkampen. Begge har de gjort sig tanker om, hvordan valgplakaten også indirekte er en måde at vise politikernes holdninger på. Valgplakater handler dog også om tillid, forklarer borgmester Morten Slotved (K), og det kan et billede være med til at skabe.

Jeg passer på pengene For kommunalbestyrelsesmedlem Anne Ehrenreich (V) handler valgplakater på sin vis om økonomi. Hun er ikke en vårhare i politisk sammenhæng. Hun blev valgt første gang i 2005 og gennem flere valgkampe har hun oplevet, at der blev ruttet med plakaterne.

Af samme grund begyndte hun allerede at gemme plakater efter valget i 2013, og flere af de plakater kan nu ses rundt omkring i byen, fortæller politikeren til Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg har både plakater fra sidste og forrige valg. Det er især mine plakater til regionsrådsvalget, der bliver genbrugt, men jeg har også nogle fra tidligere kommunalvalg. Jeg har gemt de plakater, jeg tidligere har haft hængende i Hørsholm. I stedet for at køre dem på genbrugspladsen, har jeg kørt dem hjem, gjort dem rene og gemt dem, fortæller hun og fortsætter:

- Jeg synes, plakaterne er en ressource. Det koster penge at købe dem, så da jeg kunne se, at de var holdbare nok til at gemme, så tænkte jeg, at jeg ville genbruge dem, hvis jeg stillede op igen. Jeg synes, at jeg ligner mig selv på dem, og så har jeg fået lavet et lille mærke, der viser at det er en genbrugsplakat, siger hun.

Et genbrugsmærke fra Anne Ehrenreichs plakater. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Når Anne Ehrenreich (V) således hænger en genbrugt plakat op, viser hun ikke bare sit ansigt men også sin økonomiske sans, forklarer hun.

- En valgplakat koster mellem 15 og 20 kroner, så det løber jo op afhængig af, hvor mange man har. Ligesom man passer på de ting, man køber, så viser det jo, at man har lidt økonomisk sans. Jeg passer på pengene, og det er et godt signal at sende i en kommunal valgkamp. Hvis man bliver valgt, skal man jo også passe på borgernes penge, tilføjer hun.

Vil mindske klimaaftryk For Stine Pagh (S), der stiller op til det kommende valg, har indkøbet af valgplakater i høj grad handlet om klimahensyn.

- Jeg har fået trykt 25 valgplakater i alt. Det var det mindste antal, jeg kunne bestille, fortæller hun og fortsætter:

- Jeg har et ønske om, at have et mindre klimaaftryk i valgkampen. Jeg går ind for at sætte fart på den grønne omstilling og at vi skal være mindre klimabelastende, og det ville være ærgerligt, hvis min egen valgkamp er meget CO2-belastende, fortæller hun. Faktisk mener socialdemokraten, at flere politikere burde følge hendes eksempel. Som det ser ud i dag, er der for mange plakater, og det kan have den kedelige effekt, at plakaterne slet ikke lever op til deres formål.

Stine Pagh (S) har kun fået trykt 25 valgplakater. Hun mener, at flere politikere burde gøre det samme. Pressefoto

- Jeg synes, det handler om at reducere antallet, da der er alt for mange plakater nu. Det er blevet svært at skelne ansigterne fra hinanden. Det er fint i en demokratisk kontekst, at man bruger valgplakater, men man kan sagtens bruge meget færre. Man ville også bedre kunne se den enkelte kandidat, og det kan være svært nu, hvor der nogle gange hænger ti plakater i samme lygtepæl, forklarer hun.

Et kommunalvalg handler for Stine Pagh (S) om at sætte sig ind i kandidaternes politik, men det kan man ikke ud fra en valgplakat.

- Jeg synes, det er vigtigt, at man ved hvad kandidaterne står for, men man lærer ikke den enkelte kandidat at kende ved at se deres ansigt på en plakat. Man skal vide, hvem man stemmer på og kende deres politik, og det kan man ikke se på en plakat, siger hun afslutningsvist.

Plakater skaber tillid Mens Stine Pagh kun har fået trykt 25 valgplakater, ser det noget anderledes ud for Hørsholms borgmester Morten Slotved (K), der har fået trykt 1000 plakater til årets valg. Han fortæller, at valgplakaterne er med til at skabe tillid. Det er nemlig vigtigt, at borgerne ved, hvem de stemmer på, forklarer borgmesteren.

- Det er fair, at nogle vælger valgplakaterne fra, men jeg er ikke i tvivl om, at borgerne gerne vil have en tillid til den person, de stemmer på. Når man kender personen og ved, hvordan de ser ud, så er det med til at skabe den tillid, siger borgmesteren og fortsætter:

- Jeg er helt overbevist om, at valgplakater har en større effekt, end man lige regner med. Hvis vi ikke satte dem op, var der mange, som ikke ville kunne blive valgt. Plakaterne viser også, at vi har valgfest i Danmark. Der kommer en særlig stemning, når vi sætter dem op og det er jeg glad for, fortæller Morten Slotved (K).

Borgmester Morten Slotved (K) fortæller, at valgplakater er med til at skabe tillid. Derfor har han fået trykt 1000. privatfoto

Han understreger samtidig, at man bruger genbrugsplast til plakaterne, hvorfor miljøhensyn også spiller en rolle i forbindelse med en mere traditionel tilgang til valgplakater.

- Alle partier har fået genbrugsplakater lavet af en type plast, der kan komme i en særlig container på genbrugspladsen, fordi det kan genbruges, og det er jeg glad for, lyder det fra borgmesteren.

Valgplakater i forbindelse med kommunale og regionale valg må hænges op på offentlige veje og private fællesveje i perioden fra klokken 12.00 den fjerde lørdag før valgdagen til 8. dage efter valget.