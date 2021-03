Se billedserie Butikkerne i Hørsholm Midtpunkt får lov til at genåbne den 13. april. Foto: Ann-Sophie Meyer

Send til din ven. X Artiklen: Genåbningsplan vækker glæde lokalt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Genåbningsplan vækker glæde lokalt

Den 6. april må liberale serviceerhverv, herunder frisører og massører, genåbne, flere uddannelsessteder må åbne yderligere op, og butikker i storcentre på under 15.000 kvadratmeter må genåbne i midten af april

Hørsholm - 24. marts 2021 kl. 05:32 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Snart er det slut med spaltede spidser og ømme skuldre, for tirsdag den 6. april må de liberale serviceerhverv, såsom frisører og massører, genåbne med krav om mundbind og coronapas. Det offentliggjorde regeringen som en del af en større genåbningsplan mandag aften, og den nyhed vækker glæde hos blandt andre Susanne Nielsen, der er en af ejerne hos frisørsalonen Harbour Hair på Rungsted Havn.

- Vi er meget begejstrede for, at vi endelig får lov til at genåbne. Det er længe ventet, siger Susanne Nielsen og fortsætter:

- Det har været både kedeligt og bekymrende, hvor længe der har skullet gå, før vi kunne få lov til at genåbne, for vi er en forholdsvis nystartet virksomhed, så vi har ikke fået den store hjælpepakke. Vi har derfor kun lige kunnet holde skindet på næsen, så vi glæder os tigtig meget til, at vi snart kan åbne igen, siger Susanne Nielsen, der har brugt en hel del tid ved telefonen, siden det blev meldt ud, at frisørerne snart genåbner.

- Vores system er brudt sammen siger Susanne Nielsen og griner, hvorpå hun tilføjer:

- Der er godt booket op allerede, og vi glæder os rigtig meget til at komme i gang, siger hun.

Flere elever tilbage Samme dag som frisørerne må genåbne, får flere uddannelsessteder lov til at åbne yderligere op. Det gælder blandt andet grundskolernes 5.-8. klasser, der må vende tilbage med 50 procent fysisk fremmøde, og det er en melding, man har set frem til på Usserød Skole.

- Vi er glade for at få flere børn tilbage i skole. Vores 5.-8. klasser har været hjemsendt siden starten af december, så de trænger til at komme i skole igen, siger Timm Hald, der er skoleinspektør på Usserød Skole.

Timm Hald bød skolens afgangsklasser velkommen tilbage på samme 50 procentsordning i mandags, og skoleinspektøren er glad for, at skolen har fået besked i lidt bedre tid denne her gang, så der er god tid til at få planlagt, hvordan skoledagene skal fordeles mellem klasserne.

Vi har heldigvis nogle dage inden påske til at få planlagt, hvordan det hele skal forløbe, så nu hopper vi i arbejdstøjet for at få planlagt, hvilke klasser der skal være her i hvilke uger, og hvordan skemaet skal se ud, så vi har færrest muligt børn på skolen samtidig, siger skoleinspektøren.

Yderligere genåbning En uge senere, tirsdag den 13. april, må mindre storcentre på under 15.000 kvadratmeter slå dørene op, og det betyder, at butikkerne i Hørsholm Midtpunkt må genåbne. For med et samlet areal på 13.200 kvadratmeter hører Hørsholm Midtpunkt og centrets 64 butikker under kategorien »mindre storcentre«.

Den 21. april må store indkøbscentre, museer, biblioteker, indendørs idræt for børn og udendørs servering genåbne. Teatre, biografer, indendørs idræt for voksne, spillesteder og udendørs servering må genåbne den 6. maj, og den 21. maj må aften- og daghøjskoler, øvrige foreningsaktiviteter samt forlystelsesparkers indefaciliteter genåbne.

Genåbningsplanen blev vedtaget sent mandag aften af regeringen og folketingets øvrige partier pånær Nye Borgerlige.

relaterede artikler

Pølsemand: Genåbningen er gået over al forventning 10. marts 2021 kl. 05:57

Borgere ser frem til genåbning af butikker 26. februar 2021 kl. 05:02