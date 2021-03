Helle Pedersen og Catrine Krebs havde travlt fra morgenstunden, da de efter over to måneders nedlukning igen kunne byde kunderne indenfor i butikken på Rungsted Bytorv. Foto: Morten Timm

Genåbningsglæde: Vi er så rørt over kunderne

Efter over to måneders nedlukning åbnede de i dag døren for kunderne - og meldingen var klar: "Fedt I er tilbage".

"Alle har bare kigget forbi og sagt 'hej'. Andre har stukket hovedet ind og sagt "jeg kan se, at I har travlt, så jeg kommer tilbage på et andet tidspunkt, men hvor er det dejligt, I har åbnet," fortæller Helle videre om de første timer af genåbningen.

"Det er ikke sjovt at være lukket ned. Det værste har været uvisheden om hvor længe. Nu trænger vi til, at der kommer noget normalitet tilbage," siger Helle Pedersen

"Vi har været nødt til at være kreative uden en webshop og i februar har vi solgt via Facebook og Instagram. Og vi er blevet så rørt over, at kunderne har det taget det til sig. Det viser, at vi vil støtte hinanden og de små butikker lokalt," mener Helle Pedersen.