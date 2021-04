Genåbning for bogorme - men husk dit coronapas

De bog- og biblioteksglade borgere kan begyndt at glæde sig. Næsten fem måneders nedlukning er slut for Hørsholm Bibliotek, der på mandag den 26. april endelig åbner igen.

Indtil videre vil der dog stadig være nogle restriktioner på, hvordan du kan bruge biblioteket. Du skal fremvise et gyldigt coronapas samt ID for at komme ind, og biblioteket vil stadig have meget begrænset åbningstid.