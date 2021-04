For første gang i to årtier er TV-2 - der kalder sig Danmarks kedeligste orkester - er på forårsplakaten i Trommen.

Genåbning af Trommen: Nu sættes forårsspurten ind

Fra torsdag 6. maj er der igen film, koncerter og andre kulturoplevelser i Kulturhus Trommens to sale afviklet i overensstemmelse med alle gældende covid-19 restriktioner.

"Vi ser frem til at byde publikum velkommen tilbage i deres lokale kulturhus. Vi glæder os over den enorme opbakning fra vores gæster, som har valgt at flytte med til de nye arrangements-datoer. Både i det resterende forår og efteråret vil Trommen bugne af spændende kulturbegivenheder," siger kulturhusleder Peter Jønsson.