Se billedserie Nohr Koch-Bentzen på 4 år havde glædet sig til at komme i Flying Tiger. Foto: Kenn Thomsen

Genåbning af Hørsholm Midtpunkt: 4-årige Nohr var den første i Flying Tiger

Flere borgere havde set frem til genåbningen af Hørsholm Midtpunkt.

Hørsholm - 13. april 2021 kl. 12:25 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Der hænger flag i hele gågaden, og inde i Hørsholm Midtpunkt hænger matchende røde og hvide balloner. For i dag kunne alle landets indkøbscentre med et areal på maksimalt 15.000 kvadratmeter genåbne, mens de større indkøbscentre må vente til den 21. april. Men en af de centre, der kunne slå alle butiksdørene op i dag for første gang siden midten af december, var Hørsholm Midtpunkt, og flere kunder havde glædet sig til genåbningen.

Nohr Koch-Bentzen, 4 år Hvordan er det at se alle butikkerne i Hørsholm Midtpunkt genåbne?

- Godt. Jeg var den første i Flying Tiger. Vi har også været i Normal, og nu skal vi gå lidt rundt. Vi skal også ind i Peter Beier Chokolade.

Hvordan har det været, imens butikkerne i centret har været nødt til at holde lukket?

- Jeg synes, at det var sjovt at vente. Jeg har ryddet lidt op derhjemme med min mor imens.

Hvilken butik i Hørsholm Midtpunkt har du savnet mest under nedlukningen?

- Jeg har allermest glædet mig til at komme i Flying Tiger. De har mange sjove ting, og jeg har købt en slikautomat.

Artiklen fortsætter under billedet.. 72-årige Anitta Hougaard skulle et smut forbi sin yndlingsbutik i Hørsholm Midtpunkt dametøjsforretningen Rough and Sweet, og så havde hun også en håndfuld andre butikker hun skulle forbi, nu hvor det endelig er blevet muligt at besøge de fysiske butikker igen. Foto: Kenn Thomsen

Anitta Hougaard, 72 år Hvordan er det at se alle butikkerne i Hørsholm Midtpunkt genåbne?

- Det er dejligt. Nedlukningen har stået på lidt længe nu, så jeg er glad for, at butikkerne er åbne igen, og jeg undrer mig lidt over, at det har taget så lang tid, når andre butikker har kunnet åbne tidligere.

Hvordan har det været, imens butikkerne i centret har været nødt til at holde lukket?

- Jeg synes, at det har været irriterende. Hvis man har skullet købe noget, har man ikke bare lige kunnet købe det, så det er godt, at butikkerne nu er åbnet. Der er kommet liv i Hørsholm igen.

Hvilken butik i Hørsholm Midtpunkt har du savnet mest under nedlukningen?

- Dametøjsforretningen Rough and Sweet. Det er altid der, jeg handler, når jeg skal købe tøj. Den har alle størrelser, så det er en af de butikker, jeg skal forbi i dag.

Artiklen fortsætter under billedet.. orben Schulze skulle egentlig bare et smut til frisøren i Hovedgaden, men de mange flag lokkede ham en tur ind i Hørsholm Midtpunkt. Foto: Kenn Thomsen

Torben Schultze, 68 år Hvordan er det at se alle butikkerne i Hørsholm Midtpunkt genåbne?

- Det er en rar fornemmelse. Nu mangler vi bare alle cafeerne, for jeg glæder mig til at kunne gå på café igen.

Hvordan har det været, imens butikkerne i centret har været nødt til at holde lukket?

- For mig har det ikke været noget problem. Jeg har handlet i Lyngby Hovedgade og på nettet imens, og jeg er blevet glad for at handle på nettet. Det er billigt, og det er nemt, og de fleste netbutikker kan levere varen allerede næste dag.

Hvilken butik i Hørsholm Midtpunkt har du savnet mest under nedlukningen?

- Jeg kommer fra Lyngby, så det er første gang, jeg besøger Hørsholm Midtpunkt. Det var alle flagene, der lokkede mig herind. Men det er et hyggeligt center, der er et bredt udvalg af butikker, og jeg kunne godt finde på at besøge centret igen en anden gang.

