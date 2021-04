Meta Freksen, indehaver af modebutikken Svend E, og Ken Bukrinsky, ejer af Mr. Gorm i Hørsholm Midtpunkt, havde travlt ved genåbningen tirsdag morgen efter fire måneders nedluknnig. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Genåbning: »Det værste har været den ulig konkurrence«

"Vi kunne godt være åbent samtidig med de andre butikker," lyder det fra butiksindehaver i Hørsholm Midtpunkt

Hørsholm - 13. april 2021 kl. 16:34 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

At kigge på en lang række forretninger holder åbent, mens ens egen butik er coronalukket har været en vanskelig én at sluge.

Det synes i hvert fald to butiksejere i Hørsholm Midtpunkt, Meta Freksen, indehaver af Svend E, og Ken Bukrinsky, ejer af Mr. Gorm, som Ugebladet har talt med.

"Det værste har været at se ens kollegaer kunne sælge varer, mens vi har været lukket i fire måneder. Jeg føler virkeligt, at det har været en ulig konkurrence," siger Meta Freksen.

Mange i få butikker Hun er både forundret og uforståelig over, at fx Bilka, Føtex og andre butikker har kunnet sælge tøj og andet nonfood. Udover at det er konkurrenceforvridende, så forstår hun ikke regeringens beslutning i forhold til smittespredning.

"Kundetrykket har jo ligget på få butikker, hvor der har været mange mennesker. I modsætning til hvis flere forretninger havde kunne holde åbent, hvor kunderne ville spredes noget mere. Under hele epidemien har vi i Midtpunkt haft en god coronasikkerhed, og kunderne har altid været gode til at holde afstand og spritte af," siger Meta Freksen, der har måttet se langt efter de fire måneders omsætning.

Hun har dog holdt fast i alle sine medarbejdere, da de er helt afgørende for forretningen og for kundeservicen.

Forskel på butikscentre Ken Bukrinsky fra Mr. Gorm vil gerne sige, at han respekt for corona som sygdom, men han mener, at forretningerne i Hørsholm Midtpunkt godt kunne være åbnet med den øvrige detailhandel 1. marts.

"Der har været en skæv fordeling, og jeg er ked af, at regeringen ikke rigtig har skelnet mellem et storcenter og et lokalt center som Midtpunkt. Der er jo forskel på Fields og Fisketorvet og så os. Vi kunne godt have taget de nødvendige forholdsregler i Midtpunkt - med et begrænset antal kunder af gangen - og åbnet på forsvarlig vis den 1. marts. Der har regeringen efter min mening været lidt for overforsigtig," siger Ken Bukrinsky til Ugebladet.

Svært at se "Det har da været svært at gå en tur i bymidten og se, hvordan de andre har kunnet holde åbent, mens vi skulle holde lukket, fordi vi ligger i et center, hvor i øvrigt flere forretninger jo har holdt åbent hele tiden," tilføjer han.

Som små børn juleaften ser de nu begge frem til igen at kunne hilse på kunderne og forhåbentlig for gang i kasseapparatet igen.

