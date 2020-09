Notatet i gebyrsagen fra advokatfirmaet Bech-Bruun var syv måneder undervejs og løber op i ca. 200.000 kr. eksklusiv moms. Foto: Fred Jacobsen

Gebyrsagens ingredienser: Fejlvurderinger, forsinkelser, krav om direktørfyring - og et notat til plus 200.000 kroner

En enkelt sætning helt til sidst i en pressemeddelelse fr Hørsholm Kommune betyder nu, at et kommunalbestyrelsesmedlem kræver direktørens hoved på et fad i gebyrsagen

Hørsholm - 23. september 2020 kl. 10:15 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Hørsholm Kommune 16. september udsender en pressemeddelelse med oplysninger om, at kommunen er blevet underkendt i Byggeklageenheden for at opkræve for meget i byggesagsgebyrer, gemmer skrivets forfatter det farlige til sidst.

Efter en længere udredning af sagen, at der er opkrævet for meget hos borgerne, fordi man har faktureret pr. påbegyndt halve time i stedet for minut for minut, og at det nok koster kommunen ca. tre millioner kroner i tilbagebetalinger, står i den allersidste sætning, at kommunen siden januar har opkrævet gebyret, der med 963 kr. i timen er landets højeste, korrekt efter kendelsens principper.

Pressemeddelelsen bruger i pressemeddelelsen 16. september ikke ét ord på at oplyse, at kendelsen kom i januar.

For mellem januar og september var det politiske niveau blevet holdt i uvidenhed.

Ole Stilling, direktør Ugebladet forsøger her at give et overblik over forløbet, der blandt andet har ført til, at kommunalbestyrelsesmedlem Glen Madsen (DF) offentligt kræver By-og erhvervsdirektør Ole Stillings hoved på et fad.

Bomben springer Det er på et møde 7. september til forberedelse af mødet i Miljø- og planlægningsudvalget ti dage senere, at 'bomben' springer: Her er en sag, der ikke ser så godt ud.

Mange måneder tidligere - 24. januar - har Byggeklageenheden kendt Hørsholm Kommunes opkrævning af byggesagsgebyrer for at være i strid med reglerne.

Kendelsen lander hos en ledende medarbejder i byggeforvaltningen.

Medarbejderen tror ikke på, at kendelsen kan være rigtig, fordi man siden 2015 har opkrævet gebyr efter anbefalinger fra Kommunalteknisk Chefforening, pr. påbegyndt halve time. Som så mange andre danske kommuner, der som Hørsholm har besluttet, at byggesagsgebyrer skal være brugerbetalt.

Kontakter advokat Medarbejderen kontakter derfor advokat Louise Heilberg fra advokatfirmaet Bech-Bruun og bestiller et notat. Heilberg har speciale i forvaltningsret.

Medarbejderen vil ifølge Ugebladets oplysninger sikre sig en metode til at tilbagebetale de for meget opkrævede byggesagsgebyrer korrekt, når det nu er sådan, at en uafhængig myndighed nu siger, at kommunen har opkrævet for meget siden 2015. I medgift får medarbejderen en juridisk vurdering af kendelsen: Den er korrekt.

Medarbejderen vælger dog ikke at orientere det politiske niveau (Miljø- og planlægningsudvalg og kommunalbestyrelsen) om kendelsen, selvom kommunen med det samme - i januar - retter ind og begynder at opkræve gebyr efter kendelsens nye model.

Syv måneder undervejs Louise Heilbergs vurdering, der sammen med hendes samlede indsats i sagen har en pris på 200.000 kroner eksklusiv moms - lader dog vente på sig:

Først 24. august - syv måneder efter kendelsen fra Byggeklageenheden - modtager medarbejderen et udkast til det endelige notat. Hvorfor det er så længe undervejs, ville Ugebladet gerne kunne bidrage med et svar på. Men advokat Louise Heilberg afviser at oplyse om, hvorfor det tog den tid.

Tvivl fjernet Da sagen på det forberedende MPU-møde 7. september kommer op, spørger direktør for By og Erhverv, Ole Stilling, ind til, hvorfor kendelsen fra 24. januar først kommer frem nu.

Her er det også at MPU-formand Jan H. Klit (K) bliver klar over situationen. Borgmesteren bliver orienteret to dage senere, og hele kommunalbestyrelsen bliver det samme dag pressemeddelelsen sendes ud.

Det endelige notat fra advokat Louise Heilberg kommer så 11. september, og MPU bliver orienteret på mødet 17. september.

En principiel sag Kendelsen kommer også bag på Ole Stilling, fordi Hørsholm siden 2015 har opkrævet gebyr efter anbefalinger fra Kommunalteknisk Chefforening.

Alligevel kalder han det en fejlvurdering, at den pågældende medarbejder i administrationen ikke straks informerede det politiske niveau.

Ærgerlig og ked af det "Jeg vil understrege, at uanset om man kan have en mening om, hvorvidt afgørelsen er korrekt eller ej, så burde det politiske niveau have været orienteret under alle omstændigheder - al den stund, at det er en meget principiel afgørelse og det faktum, at afgørelsen betød, at der straks blev ændret beregningsmodel for noget så borgernært som byggesagsgebyrer," har Ole Stilling tidligere forklaret til Ugebladet.

Jan H. Klit (K), formand for MPU, er ærgerlig "og ked af det" og kalder sagen for "dybt utilfredsstillende."

