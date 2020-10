Send til din ven. X Artiklen: Gebyrsagen koster: Her og nu og fremover Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gebyrsagen koster: Her og nu og fremover

Kommunen forventer et fald i gebyrindtægter på ca. en halv million kroner årligt på grund af den tabte sag - ud over en tilbagebetaling her og nu på 3,2 millioner kroner

Hørsholm - 22. oktober 2020 kl. 09:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Gebyrsagen kommer til at koste Hørsholm Kommune godt 3,2 millioner kroner i tilbagebetalinger til borgerne - og vil betyde et markant fald i gebyrindtægter fremover.

Det fremgår af det dagsordenspunkt, Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) skal se på på sit møde i dag, torsdag.

Politikerne skal her forholde sig til, hvem der skal have penge tilbage, efter at Hørsholm Kommune har fået at vide, at der siden 2015 er opkrævet for meget i byggesagsgebyrer.

Udvalget står over for at vælge mellem tre modeller, hvor den mest radikale udløser en regning på knap 8,4 millioner kroner. Beløbet svarer til alle de gebyrer, kommunen har opkrævet siden 1. januar 2015.

Administrationen anbefaler dog selv en noget 'billigere' model. Ifølge den skal der betales godt 3,2 millioner kroner tilbage.

Tilbagebetalingen i denne model er beregnet efter det gebyr, der er opkrævet i 2015 frem til 1. april 2016, hvor der blev opkrævet efter påbegyndt 15 minutter, og derefter pr. påbegyndt 30 minutter, som kommunen skiftede til, da der ikke blev registreret så meget som forventet.

Over 10.000 registreringer Det fremgår af et notat i sagen, at der efter gennemgang af 10.332 registreringer er konstateret en 'usikkerhed' om størrelsen af det gebyr, der er opkrævet efter de skiftende tidsenheder.

Den 'usikkerhed' er der nu er sat kroner og ører på.

Når den anbefalede model lander på et beløb på godt 3,2 millioner kroner er det, fordi der også er indregnet et gennemsnitligt tidsforbrug på faste administrative opgaver, der er knyttet til byggesagsbehandlingen. Uden denne beregning ville tilbagebetalingen være på ca. 3,6 millioner kroner.

SAGEN KORT

24. januar siger Byggeklageenheden i en kendelse, at Hørsholm Kommune siden 2015 har opkrævet for meget i gebyr i 712 byggesager.

Kommunen har frem til 1. april 2016 faktureret pr. påbegyndte 15 minutter efter anbefaling fra Kommunalteknisk Chefforening fra 2014, derefter pr. påbegyndte 30 minutter.

Kommunen går straks i gang med at opkræve gebyret efter en ny model, der beregner tid minut for minut.

I februar bestiller forvaltningen et notat hos advokatfirmaet Bech-Bruun for at få hjælp til, hvordan man skal håndtere kendelsen.

Notatet kommer 11. september, koster 200.000 kr. (eks. moms) og slår fast, at kendelsen er juridisk korrekt, at kommunen skal gennemgå 712 sager og over 10.000 registreringer for at finde ud af, hvem der skal have hvor mange penge tilbage.

11. september foreligger advokat Bech-Bruuns endelige notat.

16. september går kommunen ud med en pressemeddelelse om, at den blev underkendt i kendelsen og står til at skulle tilbagebetale ca. tre millioner kroner.

Kommunalbestyrelsen orienteres samme dag, og 17. september hører Miljø- og planlægningsudvalget for første gang om sagen.

Direktør for By og erhverv, Ole Stilling, kalder det "en fejlvurdering", at politikerne ikke straks - i januar - blev orienteret om kendelsen.

Kommunalbestyrelsesmedlem Glen Madsen kræver direktør Ole Stilling fyret på baggrund af denne og en række andre sager.

Hørsholm opkræver med 963 kr. i timen landets højeste byggesagsgebyr. Fald i indtægter Som en konsekvens af Byggeklageenhedens afgørelse skal kommunen, ud over tilbagebetalingen, indstille sig på lavere indtægter på mellem 400.000 og 500.000 kr. årligt.

Hidtil har de årlige gebyrindtægter i gennemsnit ligget på 1,4 millioner kroner, men når der nu beregnes gebyr minut for minut brugt tid, vil niveauet efter administrationens skøn falde til mellem 900.000 og én million kroner årligt.

Den sag skal MPU skal tage stilling til på sit novembermøde.

Forskel på kommuner Der er i øvrigt forskel på, hvordan kommunerne opkræver gebyr for byggesager: En opgørelse fra 2018 viser, at 22 ud af landets 98 kommuner har gebyrfri byggesagsbehandling. Det vil sige, at den over skatten, og der opkræves ikke særskilt gebyr.

Andre - eksempelvis nabokommunen Fredensborg - opkræver et fast gebyr på 1063 kroner. Langt de fleste kommuner gør dog som Hørsholm og opkræver fuld brugerbetaling.

Op af kassen De millioner, kommunen nu skal betale tilbage til borgerne, skal ifølge administrationens indstilling til politikerne hives op af kommunekassen.