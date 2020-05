Gasledning gravet over

Klokken 17.22 lørdag fik Nordsjællands Politi anmeldelse om, at en gasledning på Kokkedal Stationsvej i Kokkedal var gravet over.

Vagtchef Rolf Hoffman oplyser, at der er tale om en stikledning til et hus, så beboerne blev instrueret om at holde døre og vinduer lukket i 15 minutter, indtil der var lukket for gassen, og det blev der.