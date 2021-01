Borgmester Morten Slotved (K) mener det er nødvendigt at skaffe et råderum på 30 millioner kroner før han en gang i september eller oktober kan skrive under på endnu en budgetaftale. Foto: Allan Nørregaard

Gang i grønthøsteren: Derfor skal kommunen ud i ny sparerunde

30 millioner skal give rum til investering i børn og ældre, mener borgmester

Hørsholm - 21. januar 2021 kl. 07:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Hørsholm skal ud i en ny runde for at finde penge til næste års budget.

Det står klart efter det seneste møde i økonomiudvalget, hvor et flertal vi sætte kommunens administration i gang med at køre grønthøsteren hen over stort set alle forvaltningsområder for at finde 2,19 procent eller samlet set 30 millioner kroner.

Borgmester Morten Slotved (K) mener, at den øvelse er nødvendig for at få råd til det man gerne vil, og han mener i øvrigt, at det er godt for kommunen at få set efter, om der er effektiviseringer at hente.

Hænder til børn og ældre "Der må være noget der kan gøres bedre. Hørsholm Kommune er en organisation, der som andre virksomheder skal udvikles," siger Morten Slotved.

FAKTA

Budgetprocessen består af disse faser:

Administrationen udarbejder spareforslag for 30 millioner kroner.

På et temamøde den 22. juni beslutter kommunalbestyrelsen emner, som administrationen skal have med i deres overvejelse, når der skal udarbejdes budgetforslag. De skal tage udgangspunkt i Hørsholmstrategien og ældrepolitiken 'Hørsholm - hele livet'.

I marts skal fagudvalgene bestille de budgetønsker, administrationen skal udarbejde.

Budgetønskerne præsenteres i fagudvalgene i juni og sendes derfra via økonomiudvalget til kommunalbestyrelsens augustkonference.

Efter augustkonferencen begynder de egentlige politiske forhandlinger om prioritering af bdugetønsker og spareforslag.

Budget 2022-2025 skal senest vedtages 15. oktober

Undervejs i processen holder administrationen dialogmøder med interessenter og fagudvalg, og fagudvalgene holder møder med interessenter. Budgetprocessen består af disse faser:Undervejs i processen holder administrationen dialogmøder med interessenter og fagudvalg, og fagudvalgene holder møder med interessenter. Spareøvelsen skal ifølge borgmesteren skaffe et økonomisk råderum, så der kommer flere hænder til daginstitutioner og ældreplejen, som er de mest presserende prioriteringer.

Over landsgennemsnit "Vi skal have en hjemmepleje, hvor normeringen ligger over landsgennemsnittet, og vi skal have flere voksne til børnene i daginstitutionerne," siger Slotved og henviser blandt andet til minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver, som ingen endnu kender størrelsen af.

Han peger også på en nødvendig gennemgribende renovering af den Vallerødskolen, den ny daginstitution i forbindelse med Rungsted Skole og en dobbelthal i idrætsparken som projekter, der kommer til at trække på kommunens økonomi.

Mindre end tidligere Borgmesteren ved, at en udmelding om en sparerunde på 30 millioner kroner vil føre til offentlig debat.

"Jeg vil dog minde om, at vi de seneste år er gået fra krav om 60 til 40 til 30 millioner," lyder det fra borgmesteren.

Den seneste budgetaftale blev vedtaget af Konservative, Socialdemokratiet, Radikale, SocialKonservative og løsgænger Annette Wiencken med Venstres, Dansk Folkepartis og Liberal Alliances samlet set seks mandater udenfor.