Ann Lindhardt og Jakob Nybo finder det uacceptabnelt at sige "hold kæft" på et møde - og så klagede de over at blive tiltalt på den måde. Foto: Privat

Gang i den i galehuset: Det sprang ikke i ørerne at nogen sagde hold kæft

Et udvalgsmøde i december har fået lokalpolitikere til at klage til hinanden - over hinanden - over groft sprog

Hørsholm - 24. marts 2021 kl. 07:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Det gik voldsomt for sig, da Sport-, fritid- og kulturudvalget (SFKU) holdt møde den 16. december sidste år.

Selv om Liberal Alliances (LA) Jakob Nybo generelt beskriver SFKU som "et galehus", mente han og Venstres Ann Lindhardt alligevel, at radikale Henrik Klitgaard gik for vidt, da han under mødet bad Ann Lindhardt "holde kæft".

For samme aften sendte Nybo en skriftlig klage til udvalgets formand, Nadja Maria Hageskov (K). Med kopi til borgmester Morten Slotved (K) og synderen selv, viceborgmester og næstformand i SFKU, Henrik Klitgaard.

Agressiv og krænkende "Nadja, vil du ikke som formand for udvalget venligst tage en snak med Henrik Klitgaard om hans agressive og krænkende adfærd, så den forhåbentlig ikke gentager sig? Morten (Slotved, red.), du kan tage ad notam og evt. bringe på banen på vor fremtidige samarbejdsmøde," hedder det i mailen, som Ugebladet har fået aktindsigt i.

Undskylder sit ordvalg Den snak har formanden haft med Henrik Klitgaard, der dagen efter undskyldte sit ordvalg over for Ann Lindhardt og det øvrige udvalg:

"Som start på denne mail vil jeg gerne undskylde for at udbryde 'hold kæft' til Ann Lindhardt. Jeg burde have brugt vendingen 'ti stille', som ofte bliver brugt til møder, når mødedeltagere afbryder eller ikke accepterer talerækken."

'Ofret' selv beklagede sig ligeledes i en mail, der blev sendt få minutter efter Jakob Nybos klage. Ann Lindhardt skriver blandt andet, at hun "ser frem til og forventer en undskyldning fra dig" for det hun beskriver som "uacceptabel" adfærd fra Klitgaards side.

Nem sag gik i hårdknude Det var godkendelsen af Hørsholm Kultur- og Ungdomsforening som folkeoplysende forening der var på dagsordenen den dag. Normalt en ren ekspeditionssag, der dog gik i hårdknude, fordi Jakob Nybo og Ann Lindhardt ikke mente, at oplysningerne om sagen var nået frem tids nok (en til to timer før mødet, red.) til at de kunne stemme for at godkende foreningen. De ønskede i stedet sagen udsat, hvilket flertallet med de to konservative Nadja Hageskov og Morten Bast Hall samt radikale Klitgaard afviste og godkendte foreningen.

Ganske hårde ord "Der er ikke noget dramatik over at stemme nej til et punkt på en dagsorden, det sker ofte i den politiske verden," forklarede Ann Lindhardt i februar. Nu husker hun tilbage på et møde, der "ikke var særlig behageligt."

Det indtryk sidder Morten Bast Hall (K) også med.

"Bølgerne gik generelt højt og der blev brugt ganske hårde ord fra alle sider. At der blev sagt 'hold kæft' var i den sammenhæng ikke noget der sprang i ørerne," erindrer Morten Bast Hall.

Gjorde sit bedste Jakob Nybo, der først trykkede på knappen til at sende klagen, oplevede Henrik Kitgaards adfærd som "grænseoverskridende i tone og fremføring."

"Bare fordi tingene gik ham lidt imod. Hvis vi ikke siger nej til det, accepterer vi det," mener Nybo, der også husker, at "Nadja gjorde sit bedste for at styre kamphanerne."

Henrik Klitgaard forklarer sit "hold kæft"-udbrud med, at Ann Lindhardt gentagne gange "insisterede på at få ordet ude for talerækken, for derefter konstant at afbryde mig i mine indlæg, da jeg havde ordet. Førnævnte gjorde det meget vanskeligt for mig at fremføre mine synspunkter på en ordentlig måde, hvilket ærgrer mig meget," forklarer Klitgaard i den mailudveksling, Ugebladet har fået aktindsigt i. Artiklen fortsætter under billedet...

Viceborgmester Henrik Klitgaard er blevet omdrejningspunkt for en klagesag efter et møde i Sport-, fritid- og kulturudvalget, hvor han bad Venstres Ann Lindhardt "holde kæft". Foto: Lars Sandager Ramlow

Kun én har ansvaret Den oplevelse deler Ann Lindhardt og Jakob Nybo ikke med viceborgmesteren.

"Jeg har ikke gjort noget, der legitimerer at nogen siger hold kæft. Jeg holder talerækken. Jeg afbryder ikke nogen bevidst. Der er kun én part, der har ansvaret her. Det er den der siger det. Ingen andre," lyder Ann Lindhardts forklaring. Jakob Nybo bakker op.

"Ann har ingen aktie i det her. Der var en diskussion, hvor jeg ikke oplever at hun tog ordet urimeligt," lyder hans version.

Alle må tage et ansvar Hvad tror du der kommer ud af din klage?

"At Henrik Klitgaard forhåbentligt lærer at trække vejret og opføre sig ordentligt."

Udvalgsformand Nadja Maria Hageskov understreger, at "det aldrig er ok at have sådan et sprogbrug."

"Når man når dertil er det et symptom på, at man er presset. Det handler om, at det grundlæggende fundament ikke er i orden. Jeg har selvfølgelig talt med Henrik om det. Som formand er det det redskab, man har. Dialogen," siger hun og mener, at de virtuelle møder på Teams er en udfordring.

"Man mister fornemmelsen af, hvem der gerne vil sige noget. Jeg tilstræber at lade alle komme til orde, men tror nu nok nogen vil mene, at den opgave i denne debat ikke blev løst godt nok."

Hun har oplevet klager af denne karakter "en enkelt gang eller to" tidligere. Og siger, at det jo ingen hemmelighed er, at samarbejdet og tonen i SFKU ikke er af det bedste.

"Når man i forvejen har et vanskeligt samarbejde, kan der lettere ryge en finke af panden. Alle må tage deres del af ansvaret for, at det ikke sker," lyder det fra Nadja Maria Hageskov.

