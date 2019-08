Se billedserie Har man sin paratviden i orden, kan man vinde et originalt kunstværk til fredagens quiz. Det kan blandt andet være et af de malerier, der kan ses her. Pressefoto

Gammel tradition i nye klæder

Hørsholm - 08. august 2019 kl. 09:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På fredag den 9. August byder My Beautiful Gallery på et nyt koncept, som ikke er helt nyt. Her inviterer galleriet nemlig til arrangementet »Der er tale om... QUIZ«, der finder sted i forbindelse med det virvar af oplevelser, som man kan møde ved Rungsted Kyst Station fredag aften, hvor galleriet i forvejen byder på Læg-selv-noget på grillen-aften, Fredagsbar og lounge piano.

»Der er tale om... QUIZ« er en videreudvikling af den kendte engelske »pub-quiz«, men med nye spændingsskabende elementer. My Beautiful Gallery udlover desuden et originalt kunstværk som førstepræmie. Spørgsmålene er almen viden som i Trivial Pursuit, så selv hvis man ikke ved alt om kunst, er der en chance for at vinde.

Quizzen er opdelt i to sektioner, hvor en starter klokken 20.00 og den anden klokken 21.00. Man kan deltage i den ene eller begge, alt efter hvad man ønsker, ligesom man kan læne sig tilbage og lytte til loungemusik fra flygelet af Skipper Mozart, der både spiller under og efter quizzen.

- Pub-quiz er en århundredgammel tradition i England, men er pludselig blevet en trend i København. Der er nu otte cafeer og barer i København alene, der ugentligt eller månedligt laver pub-quiz arrangementer. Men det er nok første gang det bliver tilbudt i Nordsjælland, fortæller Torsten Leschly, der er den ene af galleriets to ejere.

Det bliver dog ikke helt som i gamle dage, forklarer Benedicte Toft Andersen, der er galleriets anden ejer.

- I den traditionelle pub-quiz stilles der en række spørgsmål, og deltagerne skriver svarene ned. Google bliver lidt af et problem her i 2019, så vi har vendt det lidt på hovedet, fortæller galleristen, inden hun fortsætter:

- Quizzen starter med, at alle ringer til quiz-masteren på deres mobil, sådan at der derefter hurtigt kan trykkes »genopkald«. Quiz-masteren giver så information om svaret drypvist, og man trykker, så snart man tror, at man kender svaret. Svaret siger man højt derfra hvor man sidder. Korrekt svar giver et point, og forkert svar giver minus et point. Det er simpelt, men mere spændende, fordi der også er et »først-til-mølle« element, slutter Benedicte.

Det koster ikke noget at deltage i arrangementet, og grillen er tændt fra klokken 18.00, og kan bruges frit af galleriets gæster - de skal bare selv have noget med til at lægge på den. Der er dressinger, marinade med mere og drikkevarer kan købes i My Beautiful Gallerys vinbar. Galleriet har adresse på Østre Stationsvej 6 ved Rungsted Kyst Station.