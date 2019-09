Fredag kan man overvære lokaldemokratiet i fuldt flor, drikke et glas vin, nyde kunst, spille FIFA og høre jazz, når My Beautiful Gallery inviterer til politisk debat og blød underholdning på én og samme aften. Her spiller nemlig Johannes Langkilde og Eva Grove med band. De indtager den gamle stationsbygning på Rungsted Kyst Station Øst omkring klokken 20.00. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Send til din ven. X Artiklen: Galleri vil styrke kulturen og demokratiet på én og samme tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Galleri vil styrke kulturen og demokratiet på én og samme tid

Hørsholm - 19. september 2019 kl. 13:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er den almindelige måde at gøre tingene på, og så er der den anden.

Sidstnævnte er galleristerne Benedicte Toft Andersen og Torsten Leschly ved at blive eksperter i. Som det seneste skud på stammen af finurlige påfund har galleristerne nu valgt at kombinere politisk debat med blød og jazzet underholdning.

Fredag den 20. september inviterer My Beautiful Gallery således både til demokratisk fredagsbar, hvor de politiske diskussioner kan få (næsten) frit spil, og til jazzkoncert med Johannes Langkilde og Eva Grove, hvor det snarere er sanserne, der kommer i spil. Som et ekstra krydderi har galleriet også sørget for, at der er mulighed for at spille FIFA på PlayStation.

Fredag omkring klokken 16.00 starter galleriets demokratiske fredagsbar, hvor politikere fra samtlige af kommunalbestyrelsens partier allerede har meldt deres ankomst. Her kan samtalen handle om de aktuelle politiske tiltag i kommunen, ligesom den kan handle om netop dét, som borgerne gerne vil tale om. Til fredagscafeen har My Beautiful Gallery indført konceptet »Speakers Corner«, som skal demokratisere samtalen ved at lade borgerne komme til orde.

- Som en del af »Demokratisk Fredagsbar« indgår et koncept, som vi kalder »Speakers Corner«, i bedste Hyde Park stil, siger Torsten Leschly med henvisning til den berømte park i London, hvor der hver søndag er forskellige talere - ofte ganske excentriske - der stiller sig op på en kasse og taler til de fremmødte.

- Kun borgere, men ikke politikere, har adgang til talerstolen med 30 sekunder til rådighed. Indslagene, som ikke er forberedte, er indfald fra borgere, der lige får lyst til at give deres besyv med,og de er ment som underholdende indspark til den politiske del af arrangementet, og som inspiration til samtalerne. Der kommer højst et enkelt 30 sekunders indspark per kvarter, så det kommer ikke til at dominere, forklarer Torsten Leschly om konceptet.

Mens arrangementet starter med fokus på det politiske, er den efterfølgende underholdning ganske anderledes. Klokken 20.00 fredag aften spiller nemlig Johannes Langkilde og Eva Grove med band. De indtager den gamle stationsbygning på Rungsted Kyst Station Øst omkring klokken 20.00.

- Jeg var selv inde og høre dem på Jazzfestivalen i Altingets gård, siger galleristen Benedicte Toft Andersen om aftenens koncert, inden hun fortsætter:

- Jeg må sige, at det var en oplevelse, jeg ikke kommer til at glemme foreløbig, og der kom selvfølgelig også rigtig gode anmeldelser i medierne. Jeg er virkelig stolt over, at de spiller her nu. Men det er måske fordi Johannes også er lokal og gerne vil støtte op om os. Det gør mig helt glad, siger hun.

Benedicte Toft Andersen fortæller samtidig, at galleriet har sørget for underholdning til de lidt yngre, som i øvrigt ikke koster noget at have med.

- For børn er der fri adgang hele dagen og aftenen, hvor der igen er holdspil på PlayStation på storskærm i det tilstødende Studie 1. Der bliver blandt andet FIFA 2019 turnering. Vi har flere controllere, men tag gerne selv en ekstra med, siger hun.

»Demokratisk Fredagsbar« starter klokken 16.00, og fra klokken 18.00 kan man booke adgang til buffeten, der er leveret af det lokale cateringselskab No5. Grove/Langkilde-kvartetten starter efter klokken 20.00. Både billet til koncerten og buffeten kan bookes via My Beautiful Gallerys hjemmeside MyBG.dk.

Galleriet har adresse på Østre Stationsvej 6 ved Rungsted Kyst Station.