Galleri slår dørene op: »Det er bare kunst«

I lokalerne ved Rungsted Kyst Station, hvor My Beautiful Gallery har til huse, begynder der snart igen at ske ting og sager.

Som optakt til udstillingen har den ene af galleriets to ejere, Torsten Leschly, været på besøg hos Martin Pop, hvor de to har talt om den kommende udstilling.

- Jeg fik forskellige jobs. Først assistent i skattevæsenet. Så sælger i Politikens Hus, tro det eller lad være. Men der lærte jeg mig samtidigt at lave sats til computere. Det var nyt dengang, og det gik fint, så jeg besluttede at starte op som selvstændig. Jeg lavede formatering af magasiner og andet grafisk arbejde. Rigtig fint, rigtig længe. Men jeg kunne ikke lade være med at påtage mig mere og mere ansvar og arbejde, indtil det blev for meget.