Galleri skruer gevaldigt op for aktiviteterne

Hørsholm - 13. august 2020 kl. 10:18 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har ikke været en nem sommer for My Beautiful Gallery, der ligger ved Rungsted Kyst Station. Netop som højsæsonen stod for døren, lukkede hele samfundet ned, og de to gallerister, Torsten Leschly og Benedicte Toft Andersen, måtte låse døren til galleriet og sætte alt på pause.

Nu ser det dog ud til, at tingene vender, og galleriet har planlagt et væld af begivenheder over de to næste måneder.

- Vi har haft det ene benspænd efter det andet, siden vi åbnede My Beautiful Gallery. Da vi startede op, gik der en uge, før Banedanmark nedlagde Rungsted Kyst Station og lavede det til en losseplads. Det var den sommer. Så kom vi til den her sommer, og så kom corona. Nu sker der heldigvis noget, fortæller Torsten Leschly.

Optimismen hersker Selvom galleriet har oplevet modgang, er der intet tungsind at spore hos de to gallerister. Tværtimod ser de frem mod sensommeren, og de har brugt tiden under nedlukningen på at forberede et væld af begivenheder, som falder lidt ud over det sædvanelige i Rungsted.

- Vi har brugt nedlukningen til at planlægge den eksplosion af aktiviteter, som finder sted i sensommeren og efteråret. Vi kunne ikke sidde og græde over, at vi ikke tjente nogle penge, så vi gik i gang med at forberede en masse og lave aftaler, fortæller Torsten Leschly med et bredt smil.

Benedicte Toft Andersen bryder ind:

- Vi startede også en web­shop for galleriet, og den har været rigtig pænt besøgt. Nu kan man bruge hjemmesiden som en slags katalog over, hvad der hænger på væggene her, og flere har ringet herned, efter de først har kigget på hjemmesiden og fået en privat forevisning. Jeg havde slet ikke regnet med, at vi fik så stor respons, så det har været en god overraskelse, fortæller hun om den nye webshop, som kan findes på galleriets hjemmeside.

Store navne i et lille lokale At galleristerne har haft rigeligt med tid til at forberede sig, kan man mærke på programmet.

Allerede fredag kan man opleve Sunny Cagara, der er magiker, tankelæser og tricktyv for blot at nævne nogle af hans kompetencer. Han har tidligere deltaget i »Danmark har talent«, og optræder gerne for flere end 50 mennesker af gangen. Kigger man videre til september, kommer Dodo fra Dodo and the dodos forbi med sin mand Jens Rud, der ligeledes har været en drivkraft i Dodo and the Dodos. I august kommer Johannes Langkilde desuden og spiller med Grove-Langkilde Band, og Gustav Wolter, som har spillet hovedrollen i musicalen »Midt om natten«, kommer også.

- Vi håber på, at folk opdager, at vi laver nogle ting hernede, som man normalt ikke ville tro skete i Rungsted. Eksempelvis kommer Dodo og spiller med hendes mand Jens Rud den 18. september, og vi har flere arrangementer af lignende størrelse på vej, fortæller Torsten Leschly.

- Jeg glæder mig til, at der kommer nogle mennesker og noget liv igen. Det savner vi virkelig, tilføjer Benedicte Toft Andersen.

Derudover har galleriet planlagt flere kreative workshops, som kommer senere på året, og de to gallerister forsøger fortsat at udvikle My Beautiful Galleri til at blive et endnu mere interessant sted på nye kreative måder. Man kan læse mere om galleriets program på galleriet hjemmeside.

