Gælden slettet: Nu kan børnene igen komme på lejrskole

Usserød Skole har været tynget af en gæld, som med den nye budgetaftale er slettet

Hørsholm - 25. november 2020 kl. 06:12 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Ud over den generelle delvise tilbagerulning af nedskæringer på byens skoler, kan Usserød Skole især glæde sig over ikke at skulle trækkes med en gæld på ca. 2,5 millioner kroner i det kommende år.

Det betyder ifølge skoleleder Timm Troest Hald, at elever og lærere igen kan se frem til at komme på lejrskole.

"Derudover håber jeg, at det betyder, at vi kan bevare det antal medarbejdere vi har," siger en glad skoleleder til Ugebladet.

Timm Troest Hald tiltrådte som skoleleder i april efter Flemming Boel, der havde stået i spidsen for skolen i 25 år.

En vanskelig start Det var en vanskelig start for den nye leder: Dels skete det midt i coronanedlukningen, hvor alle børn og lærere var sendt hjem, dels med et underskud på ca. 2,5 millioner kroner, som skolen skulle i gang med at afdrage på.

Med den konsekvens, at der ikke blev råd til lejrskole, og at stillinger ikke kunne genbesættes.

Underskuddet forsvinder med den nye budgetaftale. Forligspartierne blev nemlig enige om at eftergive skolens gæld, så skolen "fremadrettet skal have samme økonomiske muligheder som de øvrige skoler", som det hedder i aftalen. Hvor det så også bliver understreget, at en forudsætning for at slette gælden er, "at der fremadrettet etableres en tættere økonomiopfølgning."

Manglende tilpasning Centerchef for Dagtilbud og Skole, Hanne Bohn Vinkel, oplyser til Ugebladet, at underskuddet er opstået ved at skolen er gået fra tre til to spor, som betyder færre klasser og færre medarbejdere.

"I den forbindelse er der ikke foretaget personalemæssige tilpasninger i tide," fortæller centerchefen.

Oven i det har skolen været tynget af uforudsete udgifter i forbindelse med langtidssygdom og at der har været nogle afskedigelser med ekstraordinære udgifter til vikarer.

