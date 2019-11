Gåture i naturen skal afhjælpe gymnasieelevers stress

Med stien er der tale om et helt nyt tiltag, der skal hjælpe eleverne med at føle sig mindre stressede, ligesom den skal give mulighed for at snakke om noget helt andet, end det som elevernes hverdag allerede er fyldt med.

- Som det ser ud i dag, er der alt for mange børn og unge, der mistrives, og det ved vi, at vi kan gøre noget ved. Noget af det, som har stor betydning for vores mentale sundhed og trivsel, er vores fællesskaber, altså når vi føler, at vi har nogen, vi kan tale med, når livet er svært. Det at kunne gøre noget aktivt sammen og at gøre noget meningsfuldt er afgørende for mental sundhed og trivsel, og den her sti er et forsøg på at få fokus på de områder. Det er det første skridt mod bedre trivsel, fortæller Vibeke koushede, som er professor i mental sundhedsfremme ved Statens Institut for Folkesundhed.