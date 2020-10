Gågadens Netto friskes op

Endnu en ting, der skal gøre det nemmere at handle i den nye butik, er Scan&Go, hvor man via sin smartphone selv scanner og betaler sine varer mens man køber ind. Man skal blot downloade app'en og registrere sig, og så er man i gang. Det er nemt og hurtigt, og man slipper for at stå i kø ved kassen.