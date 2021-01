Gå på opdagelse i historien hjemmefra

Heldigvis er der stadig mulighed for at gå på opdagelse i historien, og det kan man blandt andet gøre via nettet, mens man sidder hjemme i sofaen. På Karen Blixen Museets hjemmeside kan man blandt andet gå på opdagelse i museets genstande, mens der ellers holdes lukket.

Mens sneen falder i tide og utide, og samfundet er lukket ned, kan det være nærliggende at begynde at kede sig.

På arkiv.dk har over 550 danske arkiver skabt en unik kulturskat indeholdende mange tusinde fotos og registreringer af originalpapirer. Og det er faktisk ret nemt, at finde arkivets materiale. Man går ind på arkiv.dk, hvor man vælger avanceret søgning. I feltet Arkiv skrives Museum Nordsjælland, Hørsholm Lokalarkiv.

Et klik vil derefter vise alle arkivets registreringer i arkiv.dk. Hvis man kun er interesseret i et bestemt sted eller i en bestemt person indsnævres søgningen i de relevante felter.

I anledning af 75 året for besættelsen af Danmark - og 70 året for befrielsen - er det oplagt at søge efter fotos af modstandsfolk. Hvis man således skriver modstandsfolk i søgefeltet foroven, får man præsenteret nogle af arkivets fotos af modstandsfolk med de numre, man skal bruge, hvis man senere kommer på arkivet for at se originalerne.