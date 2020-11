Gå med på opdagelse i Virginia Woolf

Gå på opdagelse i det ikoniske værk 'Mrs. Dalloway' af Virginia Woolf med ph.d. i litterat og skribent Elisabeth Skou. Det kan du, når Hørsholm Bibliotek blænder op for efterårets tredje klassikerforedrag onsdag 25. november kl. 17.

Stilistisk uovertruffen

Klokkeslagene fra Big Ben tæller timerne en enkelt dag i juni 1923, mens Clarissa Dalloway en 52-årig kvinde fra det bedre borgerskab går ud for at købe blomster. Ud af denne ene tidlige sommerdag i London vokser et vidt forgrenet netværk af fortællinger og skæbner, mens romanens personer krydser hinandens vej i den voksende storby og giver læseren indblik i deres vidt forskellige sind. 'Mrs Dalloway' er en af Virginia Woolfs største romaner og samtidig en nøgle til både mellemkrigstidens litteratur og resten af det stilistisk uovertrufne forfatterskab.