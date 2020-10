Se billedserie Som led i Sportsfysioterapiens samarbejde med HUI Fodbold behandler Mark Strøm den 20-årige fodboldspiller Peter Byskov, der inden sin skade spillede fodbold på højt plan, og som meget gerne vil tilbage til sit tidligere niveau. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Fysioterapeut har fået fodfæste på blot to år

Flere aftaler med lokale sportsklubber betyder, at Mark Strøm, som er indehaver af Sportsfysioterapien i Hørsholm, er blevet et kendt ansigt i klubberne. Han hjælper både med genoptræning og forebyggelse af skader, og det gælder ikke kun elitesportsudøvere.

I den gamle klædefabrik i Hørsholm ligger et lyst lokale fyldt med træningsudstyr. Her har Sportsfysioterapien til huse, og her hjælper indehaver Mark Strøm og hans to sportsfysioterapeuter både elitesportsudøvere og almindelige motionister.

Efter Mark Strøm åbnede sin klinik for to år siden, har han etableret samarbejdsaftaler med blandt andet Hørsholm 79'ers og HUI Fodbold, og han hjælper lige gerne fritidsmotionister og eliteidrætsudøvere.

Det fortæller Mark Strøm. - Vi ser alle typer patienter. Det er ikke kun eliteidrætsudøvere, som vi hjælper. Vi ser også Hr. og Fru Danmark, som har fået en løbeskade, eller folk der har fået en skade til oldboys-fodbold. Vi går lige seriøst til alle vores patienter, og vi bruger de samme analyseredskaber, uanset om der er tale om elitesportsudøvere eller fritidsmotionister, fortæller han.

Skulle man have behov for Sportsfysioterapiens assistance, skal man ikke forvente at blive lagt på en briks og efterfølgende udelukkende få massage. Tværtimod kommer man til at arbejde for sin bedring, for det er det, der virker mod sportsskader, forklarer Mark Strøm.

- Vi vil gerne have, at folk deltager aktivt i forløbet, når de kommer hos os. Der er ingen ren massage, i stedet handler det om at mobilisere leddene og træne meget. Vores filosofi er, at man aldrig går helt galt i byen med at være stærk. Samtidig gør vi meget ud af at have en evidensbaseret tilgang, hvilket vil sige, at vi ved præcis hvilke øvelser, som er gode til en given problematik, forklarer Mark Strøm.

Før en behandling når så langt, skal den skadede dog udredes, og det er faktisk grundstenen i at få et godt forløb hos en fysioterapeut.

- Hele grundstenen i fysioterapi er at gøre noget ved det, som folk fejler, men hvis man ikke ved, hvad der er galt, er det jo svært at finde opskriften, som Mark Strøm selv formulerer det.

Voldsom skade Som led i Sportsfysioterapiens samarbejde med HUI Fodbold behandler Mark Strøm den 20-årige fodboldspiller Peter Byskov.

Han fik sidste år en voldsom skade i forbindelse med sin fodboldtræning, der indtil videre har betydet, at han har været væk fra grønsværen i snart et år.

- Det sagde knæk, og så lå jeg ned. Lige da det var sket, troede jeg ikke, det var så slemt, for jeg havde adrenalin i kroppen efter at have trænet. Jeg gik selv op til klubhuset, men jeg endte med at blive kørt til Hillerød Hospital, fortæller Peter Byskov om forløbet.

På hospitalet troede lægerne, at der var tale om en forstuvning, og ved et senere besøg hos en fysioterapeut fik Peter Byskov igen at vide, at det drejede sig om en forstuvning og at hans ledbånd var vrikket om. Efter et halvt års genoptræning gik Peter Byskov på banen igen, men hans skade kom hurtigt tilbage, og forløbet gentog sig to gange. Den unge fodboldspiller var blevet fejlagtigt udredt, og i virkeligheden var hans skade væsentligt mere omfattende end først antaget. Hans korsbånd var revet over, han havde en flænge i menisken og ledbåndet var ligeledes blevet skadet.

Dét opdagede Mark Strøm ved deres første møde, og Peter Byskov endte med at blive opereret i knæet.

Diagnosen i centrum Selvom Peter Byskovs skade næppe kunne have været undgået, kunne genoptræningsforløbet have været væsentligt kortere.

- Lykken for Peter havde nok været, at han havde været hos en fysioterapeut, som fra starten af havde fundet ud af, at hans korsbånd var revet over. Så havde han ikke brugt et halvt år på at genoptræne uden at vide, hvad der egentlig var galt. Det har været en lang proces for Peter, som kunne have været opereret 6-8 måneder tidligere, hvis diagnosen havde været korrekt, forklarer Mark Strøm, der har trænet med Peter Byskov både før og efter den omfattende operation, hvor fodboldspilleren både fik et nyt korsbånd og blev syet i menisken.

Krop og psyke Hos Sportsfysioterapien arbejder man både med krop og psyke, og i Peter Byskovs tilfælde betyder det, at han udover at træne sine led og muskler også løbende evaluerer sin egen opfattelse af, hvordan det går med knæet. - Vi arbejder også med Peters psykologiske opfattelse af, hvad det vil sige at være korsbåndsopereret. Han udfylder løbende et spørgeskema, der blandt andet handler om, hvor bange han er for at få en skade igen, fortæller Mark Strøm.

For Peter Byskov er det psykologiske fokus værdsat, for han har været tydligt påvirket af sin skade, også mentalt.

- Det giver helt sikkert en nervøsitet, når man har været skadet. Specielt fordi jeg gik på banen to gange, hvor skaden kom igen, fortæller Peter Byskov om den nagende frygt for ikke at være i stand til det samme som tidligere.

Tilbage på banen Selvom Peter Byskovs tro på sit knæ kunne være bedre, ser det ud til, at han kommer tilbage for fuld styrke i løbet af de næste par måneder. Fodboldspilleren selv kalder det »fantastisk«, og Mark Strøm er også ganske tilfreds med hans fremgang.

Det er dog vigtigt, forklarer Mark Strøm, at behandlingen ikke fokuserer på, hvor hurtigt Peter Byskov bliver klar igen. I stedet skal man hele tiden se på, hvor den unge spiller er i sit forløb, og ikke hvor han burde være sammenlignet med andre.

- Det er utrolig vigtigt, at en genoptræning ikke er tidsbaseret. Ellers risikerer man, at man er et andet sted, end man troede, og så ramler hele verden. I stedet skal man sætte sig delmål og så indfri dem. Det kan godt være, at man normalt må løbe på et givent tidspunkt efter en korsbåndsskade, men hvis man ikke har styrken, eller man ikke har stabiliteten i knæet, så er det jo ikke så ligetil. Kriteriebaseret genoptræning er noget af det, som vi virkelig slår et slag for, forklarer Mark Strøm, der stadig vil følge med i Peter Byskovs udvikling, mens han stille og roligt kommer tilbage på fodboldbanen.

Mark Strøm er certificeret kliniker i Sportsfysioterapi og er uddannet inden for Mekanisk Diagnostik og Terapi. Derudover underviser han hos Dansk Selskab for Sportsfysioterapi.

Begge ansatte fysioterapeuter hos Sportsfysioterapien har ligeledes længervarende uddannelser inden for sportsfysioterapi.

Om klædefabrikken: Den gamle klædefabrik på Lyngsø Allé 3 går tilbage i Hørsholms historie til 1791.

I 150 år blev der produceret tøj til Hærens forsyning på fabrikken.

Efter industrieventyrets afslutning i slutningen af 1970'erne stod bygningerne tomme i otte år, inden et nyt erhvervseventyr begyndte.

Jakob og Erik B. Lyngsø købte den gamle klædefabrik og indrettede kontorer.

I dag lejer 38 virksomheder sig ind på klædefabrikken, ifølge klædefabrikkens hjemmeside.

Gennem de seneste uger har Frederiksborg Amts Avis sat fokus på flere af dem.