Snydere forsøger at skaffe sig adgang til Hørsholm-borgernes boliger ved at udgive sig for at komme fra et firma, der skal udskifte vandmålere, oplyser Nordsjællands Politi.

Fup-firma vil have adgang til din bolig

Et autoriseret firma er for tiden ved at udskifte vandmålere i Hørsholm Kommune. Dog har andre og mindre autoriserede personer fået nys om dette og udgiver sig derfor for at være fra det autoriserede firma for at skaffe sig adgang til Hørsholm-borgernes boliger. Det skriver Nordsjællands Politi på Twitter.