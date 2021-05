Fuglsanghus gør klar til genåbning

Hos Hørsholm Kunstforening er man ved at varme op til at invitere kunstinteresserede indenfor til en ny udstilling.

Grafisk dekoreret porcelæn, sort på hvid porcelæn, brændt i el-ovn i værkstedet på Vejlesøvej i Holte. Runde former, begittet i jordfarver, brændt i flere timer i en blanding af trækul og savsmuld i en lukket beholder. Desuden en gruppe porcelænsvaser og skåle formet i hånden og brændt til knap 1300 grader i en af de specielle træfyrede ovne på »Guldagergaard International Ceramic Research Center« i Skælskør.

Ud over arbejdet med broderi og papir har Vibeke Lindhardt gennem årene lavet mange kirketekstiler, senest til Østervangkirken i Glostrup i 2020, og under udstillingen vil der blive vist et slideshow, der viser processen fra skitsestadiet til det færdige vævede arbejde.