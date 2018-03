Foråret er på vej og med det - også Aktiv Kunsts forårsudstilling, der i år kan fremvise denne plakat. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Fuglsanghus gør klar til forårsudstilling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fuglsanghus gør klar til forårsudstilling

Hørsholm - 30. marts 2018 kl. 06:34 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom snelandskaber stadig ligger frisk i erindringen, så er den god nok. Foråret ER på vej, og et sikkert tegn på dette er, at Aktiv Kunst i Hørsholm gør klar til at byde en varmere tid velkommen med en ny udstilling af en række lokale kunstnere i det smukke Fuglsanghus i Gl. Hovedgade.

Der er fernisering på forårsudstillingen lørdag den 7. april, hvor alle er velkomne klokken 14.00, når udstillingen officielt åbnes.

Aktiv Kunsts formand Kjeld Sivertsen siger forud for udstillingen:

- Jeg er glad for, at jeg uden forbehold kan sige, at det kunstneriske niveau aldrig har været højere. Vi er simpelthen så stolte over det, foreningen kan vise frem.

Til ferniseringen vil der blive serveret et lille glas vin, som de fremmødte kan nyde, mens udstillingen bliver introduceret, hvorefter et par elever fra Hørsholm Musikskole vil spille lidt.

- Hele huset er fyldt med spændende værker, og de fleste af udstillerne vil være til stede, så man kan få en snak om værkerne. Der vil være både malerier, fotos, grafik og keramik at se på. De mange forskellige udtryksformer betyder, at der vil være noget for enhver smag, og kunstnerne har virkeligt gjort alt for at skabe en seværdig udstilling, slår Kjeld Sivertsen fast.

Udstillingen vil være åben fra den 7.-29. april på fredage, lørdage og søndage fra klokken 12.00-17.00.

Som sædvanligt er der naturligvis fri entré.