Se billedserie Vatpinden er stadig lige lang, men fra på mandag tages en ny testmetode i brug i kviktestcentret på Aktivitetscentret Selmersbo, hvor podningen kun skal ske to til fire centimeter oppe i hvert næsebor for at fange coronavirus. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Frygter du også næsetesten: Nu har lokalt testcenter godt nyt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frygter du også næsetesten: Nu har lokalt testcenter godt nyt

Det nye kviktestcenter i Hørsholm udskifter mandag morgen den omstridte kviktest med ny metode, hvor vatpinden kun skal få centimeter ind i næsen

Hørsholm - 05. marts 2021 kl. 13:45 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Er du en af dem, der har haft det svært ved at håndtere at få raget den lange vatpind et godt stykke op i næsen, når du skulle kviktestet, kan du ånde lettet op.

For på mandag den 8. marts er der premiere på den nye og mere skånsomme podepind, der kun skal 2-4 cm ind i hvert næsebor for fuldføre covid-19 testen.

Det gælder også i det nyåbnede faste kviktestcenter på Aktivitetscentret Selmersbo på Selmersvej i Hørsholm, som Copenhagen Medical A/S driver og havde første åbningsdag i onsdags den 3. marts.

Halvt så langt Den nye testmetode, der tages i brug fra mandag morgen kl. 8, afløser den hidtidige kviktest, der altså skulle dobbelt så langt ind i næsen for at afsløre corona.

"Vi ved, at kvik-testen i næsesvælget har afholdt en del mennesker fra at lade sig kvikteste. Den forhindring forsvinder forhåbentlig nu med den nye test, der kun skal mellem to og fire centimeter ind i begge næsebor," oplyser direktør Jeppe Handwerk fra Copenhagen Medical A/S.

En mere skånsom hurtigtest til at afsløre corona tages fra mandag i brug på Copgenhagen Medicals testcentre. I Hørsholm på Aktivitetscentret Selmersbo, hvor du kan få en kviktest fra kl. 8-20 alle ugens dage.

Ser frem til flere test Virksomheden der er hyret af Region Hovedstaden til at drive kviktestcenter i alle kommuner, modtaget i titusindvis af de nye tests fra sin sydkoreanske leverandør SD Biosensor.

"I takt med at samfundet åbner mere og mere op, har myndighederne lagt en strategi for øget testning. Med den nye test ser vi frem til at flere danskere vil lade sig teste og på den måde være med til at bryde smittekæder," udtaler Jeppe Handwerk videre.

Det nye kviktestcenter i Aktivitetscentret Selmersbo på Selmersvej 13 i Hørsholm holder åbent hver dag fra kl. 8.00-20.

relaterede artikler

Så højt ligger Hørsholm med antal vaccinationer 04. marts 2021 kl. 15:18

Endelig sker det: Nu åbner der fast testcenter i Hørsholm 01. marts 2021 kl. 14:02