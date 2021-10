Se billedserie Eleverne er gode til at koncentrere sig og opføre sig ordentligt, når de kommer ind på Karen Blixen Museum Rungstedlund. Her fortæller kurator Louise Estrup en 4. klasse om forfatterindens forhold til kunsten. Foto: Rungstedlund Foto: Rungstedlund

Frygtede knuste vaser i det historiske hus: Nyt skolesamarbejde er en strålende succes

Vil det resultere i knuste vaser og børn i møblerne, hvis man inviterer skolernes yngste elever ind i Karen Blixens stuer, hvor inventaret er uvurderligt og historisk. Svaret er nej, viser et nyt samarbejde mellem Rungsted Skole og Karen Blixen Museum Rungstedlund.

På Karen Blixen Museum Rungstedlund har man længe inviteret skolernes ældste klasser og gymnasielever på besøg, mens museets personale har prøvet at finde ud af, hvad man skulle gøre med de yngre elever. Man vil egentlig meget gerne invitere dem indenfor på museet, men hvad sker der, når man slipper en hel 0. eller 1. klasse løs i forfatterindens stuer, hvor alt inventaret er ligeså historisk, som det er uvurderligt.

Svaret er, at der hverken sker noget farligt eller skadeligt for det uerstattelige inventar. I hvert fald Ikke andet end at man får en flok nysgerrige elever på besøg, som er ivrige efter at høre om det historiske hus og Karen Blixens eventyrlige liv. Det viser et nyt samarbejde, som Rungsted Skole og Karen Blixen Museet har indgået.

Nyt samarbejde inviterer de yngste skoleelever ind på Karen Blixen Museum Rungstedlund. Foto: Rungstedlund

- Vi oplever, at eleverne virkelig forstår højtideligheden her, fortæller Louise Estrup, der er kurator på Karen Blixen Museum Rungstedlund.

Hun er blandt andet ansvarlig for at møde eleverne og lære dem om den verdenskendte forfatterindes billedkunst, når elever fra Rungsted Skole som led i et nyt partnerskab besøger museet.

10 besøg på 10 år Da elever og lærere vendte tilbage til Rungsted Skole efter sommerferien, vendte de også tilbage til et nyt partnerskab, der betyder, at alle elever fra 0. til 9. klasse kommer til at besøge Karen Blixen museet én gang hvert år.

Det er et glædeligt samarbejde, fortæller skoleleder Ulla Wiese.

Rungsted Skole har nemlig et helt særligt forhold til den verdenskendte forfatterinde.

- Hendes buste står på skolen og hun kom engang i tidernes morgen op og læste højt til vores morgensamlinger, så hun har faktisk været på skolen. Hendes brødre, Thomas og Anders, gik på Rungsted Skole og hun har indtalt en optagelse sidst i 1950erne på cirka halvandet minut, som vi stadig afspiller for eleverne, når de går ud af skolen, fortæller hun med et smil.

Nu skal forfatterinden dog ikke længere være en stemme fra fortiden, men en stadig vigtigere del af undervisningen.

Fra Venstre: Kurator Louise Estrup, skoleleder Ulla Wiese og viceskoleleder Karen Lagermann. Alle tre fortæller, at det nye samarbejde mellem Karen Blixen Museum Rungstedlund og Rungsted Skole allerede er en stor succes. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

For de yngste elever betyder det undervisning i Fuglereservatet, hvor de blandt andet møder museets naturformidler, mens det for elever på mellemtrinnet betyder, at de stifter bekendtskab med forfatterindens billedkunst.

For de ældste elever er det naturligvis litteraturen, som fylder mest.

- Børnene får et forhold til Karen Blixen. Hun er ikke bare en stemme fra fortiden, men én eleverne kender. Et trin af gangen folder fortællingen sig om Karen Blixen ud, og de lærer hende at kende gennem årene. På den måde får vi små ambassadører for museet, og det er sjovt og spændende for os som museum, forklarer kurator Louise Estrup.

Hun har allerede haft flere klasser på besøg, hvor hun har fortalt om forfatterindens forhold til malerkunsten. Eleverne har betragtet de portrætter malet af Karen Blixen, som pryder væggene i hendes barndomshjem, og de har taget den nye viden med tilbage på skolen, hvor de selv har skulle male portrætter af deres idoler. På den måde kan museets viden og indhold spille sammen med undervisningen, og eleverne får et stykke af fortiden med sig hjem, som de kan bruge fremover.

Partnere ved et tilfælde Det var egentlig et tilfælde, at det nye samarbejde kom i stand. Det fortæller skoleleder Ulla Wiese.

- Vores elever bruger Fuglereservatet rigtig meget, men der er et område i skovbrynet, hvor de gamle træer får lov til at stå og hvor gamle grene kan falde ned. Det er for farligt for børnene at færdes der, så vi aftalte et møde med museumsdirektør Elisabeth (Nøjgaard. red) og jeg kom herned sammen med vores viceskoleleder Karen (Lagermann. red) for at høre om træerne, så vi kunne fortælle det til eleverne tilbage på skolen, fortæller hun og fortsætter:

- Mens vi går gennem det stemningsfyldte skovbryn med de gamle træer, finder vi ud af, at vi skal lave et partnerskab, siger hun.

Med det nye samarbejde får museet de yngste indenfor og samtidig lever Rungsted Skole op til sine forpligtelser, forklarer viceskoleleder Karen Lagermann.

- Vi nåede at snakke sammen i et år, før vi kunne komme rigtigt i gang i gang og vi er stadig i den spæde start. Vi tager udgangspunkt i folkeskolens læringsmål, og Karen Blixen er en del af litteraturkanonen, så eleverne skal alligevel stifte bekendtskab med hende på et tidspunkt i deres skolegang. Så det her samarbejde er en oplagt mulighed, fortæller hun. Samtidig understreger viceskolelederen, at det er en særlig oplevelse - både for elever og voksne - når turen går fra Rungsted Skole til museet.

- Vi går ned gennem skoven og kommer ind på museet. Det er et meget smukt sted, og det fornemmer de voksne straks, men det gør børnene faktisk også. Det er en fornøjelse, hver gang vi kommer herned, tilføjer Karen Lagermann.

Én af de ting, der gør mest indtryk på eleverne, er forfatterindens soveværelse, der ligger med udsigt til Rungsted Havn.

- Den lille seng og det træbeklædte soveværelse giver sammen med sminkebordet og det gamle klædeskab noget, som børnene kan forholde sig til. Det er en tidslomme, som eleverne gerne går ind i, fortæller kurator Louise Estrup.

Rungsted Skole har i samarbejde med museet udarbejdet særlige forløb til hvert klassetrin, så det bliver en ny oplevelse hver gang, eleverne lægger vejen forbi den verdensberømte forfatterindes barndomshjem.

