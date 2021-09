Henning Bruun, formand for Herlev Handelsforening, fortæller, at et kæmpe shoppingscenter kun én km fra bymidten ikke fik den frygtede negative indflydelse på bymidtecentrets handelsliv. Foto: Privat

Frygtede flugt og butiksdød: Sådan gik det for bymidtecenter

Butikscenter i Herlev bymidte har nu i seks år levet med kæmpe shoppingscenter lige om hjørnet - og det er gået langt bedre end forventet

Hørsholm - 22. september 2021 kl. 08:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Panderynkerne var dybe hos detailhandelen i Herlev Bymidte Butikscenter, da de hørte om, at der kun omkring én kilometer fra indkøbscentret skulle etableres et storcenter med 45.000 m² butiksareal.

"Vi troede, at alle ville flygte fra centret og at det ville blive helt affolket," husker Henning Bruun, formand for Herlev Handelsforening. Han driver selv en herretøjsforretning på 200 m² i bycentret og kan i dag konstatere, at langt de fleste bekymringer har været ubegrundede.

Storcentret BIG har nu eksisteret siden 2015, og det har ifølge Henning Bruun ikke ført den frygtede butiksdød med sig.

"BIG tiltrækker ikke kun kunder fra Herlev, men fra mange andre byer - og appellerer til andre kunder end dem, der foretager den daglige handel," tilføjer Henning Bruun.

Åbent center Forklaringen er, at der i BIG kun er store butikker på 1000 m² op opad og at det er et åbent center, hvor kunderne ikke kan gå i tørvejr.

Og så spiller afstanden ifølge Henning Bruun en afgørende rolle.

"Der er kun én kilometer fra bymidtecentret til BIG, men det er altså for langt for kunderne her i Herlev. I BIG møder man ikke nogen man kender. Der tager man til i bil eller anden transport," forklarer han.

FAKTA BIG Shoppingcenter består af 19 butikker og fem restauranter og caféer.



Der er godt 45.000 m² butiksareal.



Butikkerne: BabySam, BIG Bio, Elgiganten, Fitness World, Føtex, H&M, Harald Nyborg, Hööks (rytter, hest og hubnd), ILVA (møbler), Jysk, Kop & Kande, Leos (legeland), Netto, NIKE, Petworld, POWER, Silvan, Sportsmaster og Sports24 Outlet.

Restauranter og caféer: Bones, Café A, Dalle Valle, Farumhus, Max Hamburger Drive-in.



Herlev har omkring 28.000 indbyggere

Faktisk har åbningen af BIG, hvor du finder store butikker som Silvan, Harald Nyborg, Elgiganten, BIG Bio, Europas første luksusbiografer, hvor man kan ligge ned i en lædersofa og se film, og en række andre 'store' navne i de i alt 16 boksbutikker, kun ført ganske få butikslukinger i centret med sig.

"Den ene af de to sportsforretninger er væk, og Fona, som jo bukkede under for konkurrencen fra eksempelvis Power og Elgiganten, og som måske var bukket under under alle omstændigheder," fortæller den lokale handelsforeningsformand og medgiver, at store butikker som NIKE, et sports-outlet og elektronikgiganterne selvfølgelig har haft indflydelse på deres mindre 'brødre og søstre' andre steder i byen.