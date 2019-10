Selvom Elisabet Peakes datter allerede blev bevilliget støtte, mens hun gik i børnehave, oplever hendes mor, at den 6-årige pige blev overladt til sig selv, da hun skulle starte i skole. Nu vil hendes mor holde hende hjemme fra skole flere af ugens dage. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Frustreret mor: Jeg bliver nødt til at holde min datter hjemme

Hørsholm - 01. oktober 2019 kl. 05:10 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sidste uge har Elisabet Peake, der oplever, at Hørsholm Kommune har glemt hendes 6-årige datter, været til endnu et møde med kommunen. Som resultat holder hun nu sin datter hjemme fra skole flere dage om ugen.

Selvom Elisabet Peakes datter allerede blev bevilliget støtte, mens hun gik i børnehave, oplever hendes mor, at den 6-årige pige blev overladt til sig selv, da hun skulle starte i skole. Tilbage står pigens mor, der har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Nu har hun været til endnu et møde med Hørsholm Kommune, og efter mødet har Elisabet Peake besluttet, at hun bliver nødt til at holde sin datter helt hjemme fra skole flere dage i ugen.

- Jeg kan ikke aflevere min datter, før der kommer en løsning. Det kan jeg simpelthen ikke. Lige nu har hun det så slemt, at jeg ikke kan aflevere hende om morgenen. Hun knækker fuldstændig sammen, forklarer moderen til den 6-årige pige, der nu er begyndt at holde hende helt hjemme fra skole flere dage om ugen, så pigen kan få den fornødne ro.

Tidligere har datteren fået støttetimer bevilliget af Hørsholm Kommune, da en af kommunens psykologer vurderede, at den lille pige havde behov for det.

Da hun skulle starte i skole var situationen dog en anden. Støttetimerne var forsvundet, selvom de egentlig var bevilliget flere måneder frem.

Selvom den 6-årige pige ikke har en egentlig diagnose, bliver hun let overvældet i mødet med fremmede mennesker, og hun reagerer kraftigt, når hun bliver utryg. Derfor er aflevering i skole en særlig udfordring for familien, og her har støttetimerne tidligere gjort godt. Når den lille pige afleveres til én, som hun kender, og der samtidig er mulighed for at trække hende ud i korte perioder i løbet af skoledagen, er den 6-årige pige velfungerende.

Siden Frederiksborg Amts Avis i sidste uge skrev om Elisabet Peakes oplevelser med Hørsholm Kommune, har hun været til et sparringsmøde med to psykologer fra kommunen, Rungsted Skoles indskolingsleder, en lærer og en pædagog.

- Det viser sig, at fordi min datters sag ikke er åben, så er det et såkaldt sparringsmøde, som kommunen tilbyder. Det betyder, at der ikke er noget, der bliver journaliseret, ligesom der er ikke noget fra mødet, der ender med at have en betydning for min datters sag, fortæller Elisabet Peake, inden hun fortsætter:

- Det blev en gentagelse af, hvad der tidligere er sket og sagt. Psykologerne kunne kun komme med gode råd til, hvordan vi kan håndtere situationen - hvad vi selv kan gøre. Det ved vi godt. Vi er interesserede i, hvad kommunen kan gøre. Vi havde en formodning om, at de to psykologer, som var med til mødet, vidste noget om sagen. De vidste ingenting. Det lagde de ud med at fortælle os, lyder det fra Elisabet Peake, der ikke er imponeret over kommunens håndtering af sagen.

Elisabet Peake fortæller samtidig, at hun føler sig forpligtet til at tage imod møderne, selvom hun ikke oplever, at de gør nogen forskel for hendes datters sag.

- Jeg bliver kun tilbudt sparrings-møder. Når man har haft et vist antal sparringsmøder, vil de kigge på, om der er grundlag for at åbne sagen igen, fortæller de mig. Vi har planlagt at holde et sparringsmøde til, men det er først i november. Det er nu, vi har brug for støtte. Det er akut, lyder det fra Elisabet Peake, inden hun uddyber:

- Kommunen hjælper ikke, men de tilbyder sparringsmøderne, og så føler de, at de har gjort noget. Jeg får følelsen af, at jeg bliver nødt til at tage imod tilbuddet, for ellers kan det siges, at det var mig, der ikke tog imod hjælp. Jeg ved jo ikke, om de faktisk vil sige sådan, men det begynder at føles sådan, siger hun.

Det er ikke muligt at få en kommentar til det specifikke forløb i Hørsholm Kommune, som Elisabet Peake og hendes datter har oplevet. Af hensyn til den enkelte borger samt af hensyn til forvaltningslovens regler om tavshedspligt udtaler Hørsholm Kommune sig principielt ikke om enkeltsager.

Kommunen fortæller til gengæld gerne, hvordan tilrettelæggelsen af støtte til børn som overgår fra dagtilbud til skole generelt sker. Hanna Bohn Vinkel, der er Centerchef for Dagtilbud og Skole i Hørsholm Kommune, fortæller om kommunens procedure:

- Institutioner, der afgiver børnene mødes med de skoler, som børnene skal starte på, og drøfter hvorledes barnets behov kan imødekommes. På den baggrund laves en handleplan. Hvis et barn har behov for en særlig indsats, tildeles støtten. Der foretages en fornyet vurdering ved overgang fra det ene tilbud til det andet. Omfanget af støtte i mini-SFO eller skole vil således ikke være bestemt af, hvor mange støttetimer barnet havde i daginstitutionen, forklarer centerchefen.