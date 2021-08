Se billedserie Frederik havde fanget en natsværmer. Foto. Frank S. Pedersen

Frøer og børnehavebørn sammen i naturen

En ny pavillon i skoven giver bedre plads til Solhusets grønne profil

Hørsholm - 20. august 2021 kl. 15:37 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

- Se her, hvad jeg har, siger den lille dreng og åbner sin hånd, hvor fire bittesmå frøer (eller tudser?, red.) ligger trygt og varmt. De bliver hurtigt flyttet over i en lille beholder med indbygget forstørrelsesglas, til stor beundring for de andre børn.

- Jeg har også en, siger Frederik, og holder stolt en beholder i vejret, - det er en natsværmer, forklarer den fem-årige selvsikkert.

På den måde opfylder børnene fra Solhusets storegruppe ambitionerne fra institutionens ledelse.

- Vi vil gerne have en grøn profil med fokus på udeliv og science. Hvor børnene af sig selv er nysgerrige på naturen, som vi også kan bruge som hverdagsmatematik, for at gøre dem klar til at lære i skolen, fortæller Louise Jeppesen, der er leder af Solhuset.

Den største tænder Egentlig var vi inviteret ud i skoven for at indvie den nye pavillion, som kommunen har fået bygget i skoven ved Breeltevej, men som sædvanlig har børnene hurtigt fjernet fokus fra de voksnes planer. Det hjælper dog, da formanden for Børne- og Skoleudvalget, Svend Erik Christiansen (S), fortæller, at der skal tændes bål i det nye bålsted.

- Og det er mig, der skal gøre det, for jeg er den største, insisterer han til flere af børnenes fortrydelse. Det hele bliver dog godt med hurraråb og viften med flag. Da først ilden har taget fat, får udvalgsformanden endda overdraget æsken med resten af tændstikkerne som gave.

Plads til flere Kommunen har brugt 250.000 kroner på de nye faciliteter.

- Vi har fået dem som led i en udvidelse af vores kapacitet fra 110 til 125 børn. Vi har storegruppen, cirka 20 børn, her klokken 09-14 fire dage om ugen, fortæller Louise Jeppesen. Ud over naturlivet er der også lagt op til at middagsmaden kan laves på stedet, så titlen 'madpakkehus' ikke passer hele tiden.

I dagens anledning byder madmor Gudrun på pølser over bål med hjemmelavede pølsebrød, og senere er der udsigt til snobrød.

Plads til alle Solhusets eget udeområde var udfordret af udvidelsen.

- Vi har ikke så meget udeplads, og det vi har er begrænset af vores jordvarmeanlæg. Vi kan ikke rigtig komme ned i jorden, fordi der er slanger til anlægget under overfalden over det hele. Så vi kom selv med forslaget om det her, jeg gik selv i skovbørnehave, da jeg var lille, forklarer Frederiks far, Mads Nohr Korsholm, der er formand for institutionens forældrebestyrelse.

De nye faciliteter ligger på Naturstyrelsens område og en del af aftalen med kommunen er, at både hus og bålplads kan benyttes af alle efter lukketid og i weekender. Klik på billedet øverst i artiklen, hvis du vil se flere billeder fra dagen