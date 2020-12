Se billedserie Den aktuelle corona-situation har sat en stopper for den fælles juleaften i sognegården, hvor enlige og ensomme borgere normalt kan komme til jul, og det har fået Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm til at tage nye midler i brug. Arkivfoto

Frivilligcenter tager nye midler i brug efter juleaften er aflyst

Den aktuelle corona-situation har sat en stopper for den fælles juleaften i sognegården, hvor enlige og ensomme borgere normalt kan komme til jul, og det har fået Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm til at tage nye midler i brug.

Hørsholm - 11. december 2020 kl. 06:02 Af Sophus Zarrs Soelberg

Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm har tidligere afholdt fælles juleaftener, hvor enlige og ensomme borgere har været inviteret til en jul i Hørsholm Sognegård, men i år er arrangementet aflyst på grund af den aktuelle corona-situation. Aflysningen forhindrer dog ikke frivilligcentret i at hjælpe dem, som ikke har nogen at holde jul med.

Læs også: Sundhedsstyrelse anbefaler maks ti til jul og nytår

Det fortæller Tina Holkmann Gerling, der er leder af Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm.

- Vi plejer at arrangere juleaften i Sognegården, men da de nye retningslinjer kom, kunne vi hurtigt se, at det ikke kunne lade sig gøre. Da det blev aflyst, tog vi initiativ til at hjælpe borgerne på en anden måde, og det har vi fået grønt lys til at gøre på trods af de nye retningslinjer, fortæller Tina Holkmann Gerling, inden hun fortsætter:

Der er hjælp at hente, hvis man frygter at holde jul alene. Det fortæller Tina Holkmann Gerling, der er leder af Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm. Arkivfoto

- Vi efterlyser familier via Facebook, som har plads én mere ved julebordet, og så parrer vi dem med nogen, der sidder alene og efterspørger et sted at holde juleaften. Vi har brugt vores egen Facebookgruppe til at informere, og vi har delt informationer i flere af de lokale beboergrupper, siger hun, og afslutter:

- Det kan være alt for meget for nogle at sidde alene juleaften og særligt i denne tid. Det er dem, vi gerne vil prøve at hjælpe.

En svær tid De ældste borgere i samfundet er en udsat gruppe, når der tales om ensomhed. Faktisk føler over 55.000 danskere over 65 år sig ensomme i en grad, så det påvirker deres hverdag. Det viser tal fra Ældre Sagen.

Bekæmpelse af ensomhed er af samme grund indarbejdet i Hørsholm Kommunes værdighedspolitik, og kommunen har flere tiltag, der skal hjælpe de ensomme ældre. Hørsholm Kommune har blandt andet indgået et samarbejde med Boblberg og Røde Kors, der har etableret hjemmesiden Julevenner.dk.

Her kan man - i lighed med frivilligcentrets projekt - oprette sig som julevært eller gæst og finde nogen at tilbringe julen med. Tjenesten er gratis for alle, der har brug for nogle at holde jul med, og målet er, at ingen skal føle sig ufrivilligt alene i julen. Der reklameres for projektet på Hørsholm Kommunes hjemmeside og sociale medier, og i modsætning til frivilligcentrets projekt dækker julevenner.dk hele landet.

Julesang for ældre Endnu et tiltag, der skal bekæmpe ensomhed og isolation blandt ældre, finder sted den 15. december, når i alt fem kor tager rundt til 17 forskellige steder i Hørsholm og synger julen ind for byens ældre. Her vil 10 sangere fra hvert kor stille op på dagen, hvor de med nissehuer, lanterner og højt humør vil synge julen ind med fire julesange- og salmer hvert sted.

Frivilligcentret forventer at 60 smukke stemmer på samme tid vil sprede julestemning rundt om i Hørsholm.

- Heldigvis fik vi ideen om at synge julen ind, og de fem kor var straks med på ideen, hvilket vi er meget taknemmelige for. Hvem ved? Måske har vi skabt en ny juletradition i Hørsholm, siger Tina Holkmann Gerling om det nye tiltag.

Skulle man være interesseret i at invitere en medborger til jul, eller mangler man nogen at holde jul med, kan man kontakte Frivilligcentret på telefon 29262040 eller via mail på mail@frivillighorsholm.dk

