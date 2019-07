Se billedserie I fremtiden kan både ro- og kajakklubben ved Rungsted Havn få trange kår, da de kan blive ramt af to spareforslag, der er på bordet i de kommende budgetforhamdlinger i Hørsholm Kommune. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Fritidsklubber kan blive ramt af sparekniven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fritidsklubber kan blive ramt af sparekniven

Hørsholm - 25. juli 2019 kl. 05:45 Af Lars Ramlow og Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fjernelse af tang og udgravningen af en sejlrende ud for stranden ved Rungsted Havn.

Det er to udgifter, der i dag hviler på Hørsholm Kommunes skuldre. Men sådan bliver det måske ikke ved med at være. I skrivende stund skal politikerne i Hørsholm nemlig finde besparelser i budgettet for hele 45 millioner kroner. Derfor har administrationen udarbejdet et sparekatalog, der tilsammen rummer besparelser for op mod 60 millioner kroner.

I kataloget er der to forslag, der mere eller mindre direkte kommer til at påvirke Rungsted Roklub og Rungsted Kajakklub.

Det ene lyder: »Kommunen ophører med at fjerne tang 1 gang årligt ved Ro- og Kajakklubben. Besparelse: 50.000 kroner om året«.

Hvis forslaget bliver vedtaget vurderer administrationen, at konsekvensen vil blive en væsentligt øget opgavemængde for administrationen i forbindelse med klager fra borgere over lugtgener. Allerede i dag er der en del henvendelser om lugtgener.

Det andet lyder: »Ophør med udgravning af sejlrende ved ro- og kajakklubben. Besparelse 90.000 kroner om året«.

I forslaget skriver administrationen videre:

»Omkostningen til udgravning af sejlrende for at sikre at ro- og kajakklubbens medlemmer kan passere den lavtliggende havbund overgår fra kommunen til ro- og kajakklubben. Ro- og kajakklubben driftsomkostninger vil stige, da de selv skal bekoste indlejring af gravemaskine. Ro- og kajakklubben skal indvillige sig i at påtage sig opgaven«.

Hos formand for Rungsted Roklub Hanne Solberg er det ikke en god nyhed, at de to små klubber tilsammen kan ende med yderligere udgifter for 140.000 tilsammen. Hun mener dog, at klubberne har så godt et samarbejde med Hørsholm Kommune, at hun ikke vil male fanden på væggen, bare fordi der er kommet spareforslag.

- Jeg kan selvfølgelig kun tale på roklubbens vegne, men umiddelbart ser jeg det ikke som et problem, da det er udgifter, som kommunen for mange år siden har lovet at hjælpe os med, lyder det fra formanden, inden hun fortsætter:

- Vi har et rigtig godt samarbejde med Hørsholm Kommune. Kommunen skal selvfølgelig kigge på, hvor der kan spares, men de skal også indgå i en dialog med os. Det har vi tiltro til, at de vil, siger hun.

Samtidig forklarer formanden, at det vil have vidtrækkende konsekvenser for Rungsted Roklub, hvis kommunen gennemfører de to besparelser.

Det skyldes flere årsager. Først og fremmest har klubben ikke råd til at overtage udgifterne, da alle klubbens penge allerede er øremærkede.

- For roklubbens vedkommende vil det betyde, at vi ikke kan vedligeholde vores materiel, hvilket alle vores penge går til nu. Det vil sige, at man kan ødelægge den aktivitet, som vi har, forklarer formand Hanne Solberg, inden hun når til den anden - og mere praktiske - årsag til, at det kan blive problematisk at gennemføre klubbernes aktiviteter, hvis ikke kommunen fortsat udgraver en sejlrende.

- Hvis vi ikke kan komme ud på vandet, får vi rigtig svært ved at ro, siger hun.

Formanden for Miljø- og Planlægningsudvalget, Jan H. Klit (K) siger:

- Som jeg ser det, skal vi i de kommende forhandlinger virkelig prøve at undgå, at vi sparer på fjernelse af tangen. Som Rungsted Havn og standen er konstrueret, så er der en udfordring med tang, der skyller op i området ved Ro- og Kajakklubben. Hvis stranden skal være indbydende og et aktiv for Hørsholm Kommune, så skal tangen som minimum fjernes en gang om året. Det koster 50.000 kroner, og det vil i mine øjne være et dumt sted at spare, vurderer Jan H. Klit.

Han er til gengæld mere stemt for at lade udgravningen af sejlrenden - og udgiften til den - overgå til ro- og kajakklubben.

- Sejlrenden koster 90.000 kroner om året. Så vidt jeg er orienteret, så kan vi ikke tvinge ro- og kajakklubben til at overtage økonomien i udgravningen. Jeg ved ikke, hvad der ligger af aftaler på området. Derfor må vi have en drøftelse med dem, for det er jo ikke helt urimeligt, at dem, der bruge renden, også betaler for den. Her er det noget andet med tangen. Den ligger i det offentlige rum, så her synes jeg, at det er mere rimeligt, at Hørsholm Kommune betaler.

Jan H. Klit slutter: - I Miljø- og Planlægningsudvalget skal vi finde besparelser for ialt cirka 1,9 millioner kroner. Det er en tvungen opgave, og den er bestemt ikke sjov. Vi skal nok nå i mål, men vi kommer til at dreje og skrue på en masse knapper. Vi skal i den kommende tid diskutere, forhandle og prioritere besparelserne i administrationens katalog. Det bliver et spørgsmål om at finde de løsninger, der gør mindst ondt.