Friske tal: Sådan udvikler smitten sig i Hørsholm

I Hørsholm Kommune holder man skarpt øje med udviklingen i smittespredningen. I dag oplyser sundhedsmyndighederne, at det testkorrigerede incidenstal er på 267.

Det testkorrigerede incidenstal for Hørsholm Kommune er mandag på 267, hvor tallet søndag lå på 285. Det fremgår af en opgørelse fra Statens Serum Institut, der altså viser en faldende smitte i Hørsholm Kommune.

En automatisk nedlukning træder i kraft ved testkorrigeret incidenstal over 250, og det kræver syv dage i træk med et testkorrigerede incidenstal på under 250, før nedlukningen kan ophæves.